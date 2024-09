DJ Grünen-Spitze tritt geschlossen zurück

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Grünen-Vorstand ist als Konsequenz aus den herben Niederlagen bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland überraschend geschlossen zurückgetreten. Das gaben die bisherigen Co-Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in Berlin bekannt. "Wir haben heute im Bundesvorstand entschieden, es ist Zeit, die Geschicke dieser großartigen Partei in neue Hände zu legen, und bitten deshalb Bündnis 90/Die Grünen, unsere geliebte Partei, auf dem anstehenden Parteitag in Wiesbaden einen neuen Vorstand zu wählen", sagte Nouripour. "Jetzt ist nicht die Zeit, am eigenen Stuhl zu kleben", erklärte Lang.

Die Grünen hatten erst am Sonntag bei der Landtagswahl in Brandenburg den Wiedereinzug in den Landtag verpasst. In der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa liegen die Grünen bundesweit inzwischen unter 10 Prozent.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2024 04:41 ET (08:41 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.