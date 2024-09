Frankfurt am Main (ots) -Mit großen Erwartungen, starken Partnern und einem vielfältigen Programm findet am 30. und 31. Oktober das IMPACT FESTIVAL statt. Die vierte Auflage bestreitet das von neosfer veranstaltete Event erstmals in der Messe Frankfurt. Über 4.500 Teilnehmende aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft kommen zusammen, um nachhaltige Innovationen und konkrete Lösungsansätze zu präsentieren und zu diskutieren. Das Festival ist der zentrale Treffpunkt für Unternehmen und Investor:innen, die sich für die Zukunft der nachhaltigen Wirtschaft engagieren und gilt als Europas größte B2B-Community für die nachhaltige Transformation.Investorenkonferenz: Nachhaltigkeit als Investment-ChanceZu den Programm-Highlights des Festivals gehört die Investorenkonferenz am 31. Oktober. Sie richtet sich an führende VCs, Business Angels, Family Offices und Limited Partners. Der StartHub Hessen und das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum (HMWVW) unterstützen die Konferenz. Im Zentrum der Veranstaltung stehen Keynotes und Panels zu zukunftsweisenden Themen wie "The State of the Impact Market" und "Natural Capital and Biodiversity". Hochkarätige Speaker wie Umut Sönmez, Staatssekretär im HMWVW, Tina Dreimann, Gründerin und Managing Director bei better ventures, und der renommierte Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer teilen ihre Expertise und diskutieren darüber, wie Investitionen zu globalen Lösungen für die Nachhaltigkeit beitragen können.Exklusive Side Events und Networking-GelegenheitenBesonders großen Wert legen die Veranstalter:innen des IMPACT FESTIVAL darauf, zahlreiche und vielfältige Möglichkeiten zum Netzwerken zu schaffen. Neben Matchmaking-Tischen vor Ort, einem Netzwerkraum sowie konkreten Formaten um Kontakte zu knüpfen, wird es auch Programmpunkte wie das Abendevent "Impact by Night", ein exklusives Investor Dinner oder den B Corp Stammtisch geben, die ergänzend zum Event Raum für intensiven Austausch und neue Kontakte bieten.Corporate Partner beteiligen sich aktiv am ProgrammAuch die Corporate Partner des IMPACT FESTIVAL tragen zum umfangreichen Programm bei. Das Medienhaus Ströer, dieses Jahr erstmals als Partner dabei, beteiligt sich am Panel "Wie Smart-City-Konzepte lokale Treiber für Nachhaltigkeit werden können" und unterstützt das Event zusätzlich mit Außenwerbung.Auch die Mainova AG ist offizieller Partner des IMPACT FESTIVALS und wird in Kooperation mit Eintracht Frankfurt ein exklusives Side Event am 31. Oktober im Deutsche Bank Park umsetzen. Business-Pass-Inhaber haben die Möglichkeit, sich für einen Netzwerkabend mit wertvollen Impulsen rund um das Thema Nachhaltigkeit und innovative Lösungen zu bewerben. Mehr Infos hier (https://impact-festival.earth/de/side-events/).Klimapartner für mehr NachhaltigkeitBei der Umsetzung im Oktober priorisiert das IMPACT FESTIVAL auch in diesem Jahr die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Neben dem Vermeiden von Emissionen durch eine Vielzahl an Maßnahmen, wie zum Beispiel dem veganen Catering vor Ort, geht es auch darum, den Fußabdruck zu messen und zu kompensieren. Dafür haben sich die Veranstalter:innen durch die beiden Klimapartner Klimate und Trash Galore Unterstützung gesichert. Das Festival bleibt somit seiner Mission treu, den eigenen negativen Impact zu minimieren.Diversity und Zugänglichkeit im FokusDas IMPACT FESTIVAL setzt in diesem Jahr auch neue Maßstäbe in puncto Vielfalt und Inklusion. Erstmals wird an beiden Tagen eine Kinderbetreuung vor Ort angeboten, um allen Teilnehmenden den Zugang zu erleichtern. Zudem werden geführte Touren auf deutsch und englisch durch die Messe angeboten, für die eine Anmeldung vorab möglich ist.Auch das Thema Kunst wird auf der Messe erneut aufgegriffen: In der Ausstellung "Impact Women" werden inspirierende Frauen vorgestellt, die mit ihren Unternehmen oder Projekten die nachhaltige Transformation unserer Gesellschaft vorantreiben. Damit möchte das IMPACT FESTIVAL die Perspektiven und Erfolge dieser Frauen in den Fokus rücken und ihnen Sichtbarkeit geben.Tickets sowie allgemeine Informationen zum IMPACT FESTIVAL können hier (https://impact-festival.earth/) abgerufen werden.Das IMPACT FESTIVAL fand erstmals im September 2021 statt. Neben der jährlichen zweitägigen Veranstaltung fungiert das Projekt als Plattform, über die sich zentrale Stakeholder der nachhaltigen Transformation ganzjährig über die IMPACT COMMUNITY miteinander vernetzen und austauschen können. Mit einem umfangreichem Rahmenprogramm, darunter IMPACT WEEK, Webinare, der Podcast IMPACT TALK und ein Online-Magazin, verfolgt das IMPACT FESTIVAL ganzjährig das Ziel, die nachhaltige Transformation zu beschleunigen.Das IMPACT FESTIVAL ist ein Projekt der neosfer GmbH, Frühphaseninvestor und Innovationseinheit der Commerzbank-Gruppe. Neosfer untersucht wirtschafts- und gesellschaftsrelevante Zukunftstechnologien und fördert und entwickelt nachhaltige, digitale Lösungen. Das geschieht über die drei Bereiche invest, build und connect. Durch strategisches Wagniskapital (invest), die Eigenentwicklung von Technologien und Geschäftsmodellen (build) sowie den Aufbau von Ökosystemen rund um die nachhaltige und digitale Zukunft der Gesellschaft (connect) schafft neosfer Zugang zu Innovationen.Pressekontakt:Sarah SchützTel: +49 151 52716123Mail: press@impact-festival.earthWeb: https://impact-festival.earth/Original-Content von: IMPACT FESTIVAL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165023/5872580