Die FCR Immobilien AG gehört zu den etablierten Emittenten am deutschen KMU-Anleihemarkt. In der vergangenen Woche hat das in Pullach im Isartal ansässige Unternehmen seine Halbjahreszahlen 2024 veröffentlicht und dabei einen Periodenüberschuss von 4,2 Mio. Euro ausgewiesen. Warum sich die FCR im herausfordernden Immobilien-Umfeld bewähren kann und was die jüngsten Zinssenkungsschritte für das Unternehmen bedeuten, erklärt FCR-Gründer und Vorstandsvorsitzender Falk Raudies im Anleihen Finder-Interview.

Anleihen Finder: Hallo Herr Raudies, der Immobilienmarkt befindet sich aktuell in einer äußerst herausfordernden Phase. Viele Unternehmen der Branche haben Probleme. Wie entwickelt sich die FCR Immobilien AG im aktuellen Zinsumfeld?

Falk Raudies: Wir sind jetzt schon seit 10 Jahren am Markt. In dieser Dekade haben wir viele unterschiedliche Phasen erlebt. Unser primäres Ziel war es dabei immer, nachhaltig, das heißt in jeder Marktphase, profitabel zu sein. Und genau das waren wir, und das sind wir auch aktuell. Wir haben also bewiesen, dass unser Geschäftsmodell in allen Marktphasen erfolgreich funktioniert. Unser Geschäftsfokus liegt klar auf der Bestandshaltung von Einkaufs- und Fachmärkten mit Nahversorgungsfunktion in Deutschland, dadurch haben wir revolvierende Mieterträge. Wir sind kein Entwickler oder Bauträger.

Zudem sehen wir, dass die Zinswende eingeläutet ist. Zwei Senkungen des EZB-Leitzinses seit Anfang Juni 2024 sprechen hier eine klare Sprache. Wir gehen in den nächsten 12 Monaten von weiteren Zinssenkungen aus. Dies wirkt sich dann auch weiter positiv auf unser Geschäft und unsere Finanzierungsergebnisse aus.

Anleihen Finder: Wie sieht es bei den Immobilien-Transaktionen der FCR aus? Welche Bilanz können Sie da in 2024 vorweisen und wie sind diesbezüglich Ihre weiteren Planungen?

Falk Raudies: Im Zuge unserer klaren Ausrichtung auf die Bestandshaltung liegt unser strategischer Fokus auch auf der laufenden Optimierung unseres Immobilienportfolios. So haben wir im ersten Halbjahr 2024 drei Objekte erfolgreich verkauft, bei denen auch im selben Zeitraum der wirtschaftliche Übergang stattfand. Die Verkaufserlöse hier betrugen 8,7 Mio. Euro.

Anleihen Finder: Würden Sie die aktuelle Situation als eine "Phase der Stagnation" beschreiben? Wo liegt momentan der operative Fokus der Gesellschaft? Sehen ...

