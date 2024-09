Hamburg (ots) -Social-Media-Texte funktionieren anders als Websitetexte oder Blogartikel - und anders als Printtexte allemal. Wie gelingt es Ihnen, so für Social Media zu schreiben, dass Sie Ihre Zielgruppe auf den unterschiedlichen Kanälen erreichen und im Gedächtnis bleiben? Simone Maader erklärt, was Sie wissen müssen - auch beim Einsatz von KI (ChatGPT) - und erläutert, was die Nutzer*innen der einzelnen Plattformen von Ihnen erwarten.Termin: Mittwoch, 13. November 2024, 11:00 - 12:30 UhrSo überzeugen Ihre Texte auf Social-Media-KanälenSoziale Netzwerke sind der perfekte Ort, um mit der Zielgruppe ins Gespräch zu kommen und ihre Bedürfnisse besser kennenzulernen. Sie dienen dem Aufbau von Vertrauen, bieten Gespräche, Inspiration und Unterhaltung. Vorausgesetzt, Sie überzeugen ihre Zielgruppe davon, dass es sich lohnt, ihnen zu folgen oder sich mit ihnen auszutauschen.Texte sind ein wesentlicher Bestandteil Ihres Erfolgs in Social Media, auch auf visuell geprägten Kanälen wie Instagram. Das Problem: Sie haben weniger als drei Sekunden Zeit, bevor Ihr Gegenüber weiterscrollt und ihren Beitrag übergeht. Simone Maader zeigt Ihnen, wie Sie die Aufmerksamkeit auf Ihren Social-Media-Post ziehen und die Nutzer*innen "fesseln".Programm:- Grundlagen guter Social-Media-Texte- Wie Sie Ihre (Marken-)Stimme finden und in Social Media einsetzen- Tipps und Tricks, die Ihnen den Alltag beim Texten erleichtern- Anforderungen der sozialen Netzwerke Instagram, Facebook und LinkedIn- Gelungene Praxisbeispiele der einzelnen Netzwerke- Einsatz von KI (ChatGPT) beim Schreiben der PostsDas Webinar richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen (Online)-Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit, Redakteure sowie Selbstständige, die regelmäßig Social-Media-Beiträge verfassen.Referentin Simone Maader arbeitet seit 2008 freiberuflich als Texterin und Content-Strategin (https://www.maader.de) für Selbstständige und Unternehmen aus dem Mittelstand. Sie ist gelernte Journalistin und war nach ihrem Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk mehrere Jahre für das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein als Reporterin, Autorin und Moderatorin im Einsatz. Inzwischen gehört ihr Herz der Online-Welt und damit auch dem Schreiben von Web-Texten. Darüber hinaus coacht Simone Maader ihre Kund*innen im Bereich Content-Marketing, gibt Workshops und hält Vorträge. Ihr Ziel: Aha-Erlebnisse schaffen, inspirieren und das Netz von langweiligem Content befreien.Eckdaten für das Online-Seminar Texte schreiben für Social Media: Wie Sie überzeugend posten- Termin: Mittwoch, 13. November 2024, 11:00 - 12:30 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei bis 7 Tage vor Durchführung möglichHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.com/e/texte-schreiben-fur-social-media-wie-sie-uberzeugend-posten-registrierung-903067036817?aff=Presseportal).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100093098/100923473