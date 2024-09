Lode Gold Resources Inc. gab kürzlich bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft am 23. September 2024 eine unverbindliche Absichtserklärung (LOI) zur Übernahme von Great Republic Mining (GRM) unterzeichnet hat, wonach GRM und die Tochtergesellschaft des Unternehmens beabsichtigen, eine Reverse-Takeover-Transaktion (RTO) durchzuführen, in deren Rahmen GRM alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Tochtergesellschaft des Unternehmens erwerben wird.



Das Unternehmen beabsichtigt, die derzeit an der CSE notierte GRM im Rahmen einer RTO-Transaktion steuergünstig auszugliedern. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktionäre von Lode Gold auf unverwässerter Basis bis zu 74,16% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens halten, Fancamp Exploration Ltd. wird 19,9% halten und die bestehenden Aktionäre von GRM werden 5,94% halten. Das Unternehmen, das aus der vorgeschlagenen RTO hervorgeht, wird seine Geschäftstätigkeit als Gold Orogen fortsetzen. Nach Abschluss des Spin-Outs werden die Aktionäre von Lode Gold Aktien von Gold Orogen erhalten.



Das Spin-Out wird voraussichtlich im 4. Quartal 2024 erfolgen, wenn Spin Co Gold Orogen als öffentliches Unternehmen gehandelt wird.



Lode Gold ist eigenen Angaben nach ein Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Projekten in äußerst aussichtsreichen und sicheren Bergbaukonzessionsgebieten in Kanada und den Vereinigten Staaten.



