Die Evotec-Aktie befindet sich derzeit in einer Phase der Unsicherheit und Volatilität. Seit Bekanntwerden möglicher Übernahmegespräche im Juni pendelt der Kurs seitwärts, während Investoren auf konkrete Entwicklungen warten. Zuletzt bewegte sich die Aktie in einer engen Spanne zwischen 5,88 und 6,05 Euro, was die abwartende Haltung des Marktes widerspiegelt. Der neue CEO Dr. Christian Wojczewski hat sich bisher nicht offiziell zu etwaigen Übernahmeangeboten geäußert, was die Spekulationen weiter anheizt.

Finanzielle Entwicklung und Ausblick

Die jüngsten Quartalszahlen zeigen ein gemischtes Bild: Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 6,95 Prozent auf 182,12 Millionen Euro stieg, weitete sich der Verlust pro Aktie auf 0,54 Euro aus. Analysten setzen das durchschnittliche Kursziel bei 11,60 Euro an, was erhebliches Aufwärtspotenzial suggeriert. Allerdings bleibt die Aktie mit einem aktuellen Kurs von etwa 5,91 Euro deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 21,69 Euro. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Verlust von 0,572 Euro je Aktie, was die Herausforderungen für das Unternehmen unterstreicht.

