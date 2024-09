Native Advertising für rund 25 Websites aus dem Portfolio des Digitalvermarkters

MGID hat in Deutschland eine Partnerschaft mit dem Digitalvermarkter Netpoint Media abgeschlossen. Die auf Native Advertising spezialisierte Werbeplattform (https://www.mgid.com) wird im Rahmen der exklusiven Zusammenarbeit zunächst rund 25 Websites aus dem Netpoint-Portfolio monetarisieren und dies kontinuierlich weiter ausbauen. Im Fokus der Partnerschaft stehen dabei sowohl Desktop-spezifische Werbeflächen als auch mobiles Inventar. Darüber hinaus unterstützt MGID Netpoint Media mit maßgeschneiderten Werbelösungen dabei, die Einnahmen zu steigern. Zu diesen Leistungen zählen zum Beispiel die Durchführung direkt verkaufter Kampagnen und die Bewerbung individuell gebrandeter Inhalte. Weitere Aspekte sind die Bereitstellung von Daten zur Optimierung von Content und Anzeigen sowie interne Recirculation für personalisierte Content-Empfehlungen auf den jeweiligen Websites.

Zum Portfolio der Netpoint Media GmbH (https://www.netpoint-media.de) zählen lokale und überregionale Nachrichten-Websites sowie Verticals mit hohen Reichweiten und individuell selektierbaren Zielgruppen. Die Partnerschaft mit MGID umfasst konkret beispielsweise Publisher wie Aachener-Zeitung.de, Faktastisch.de, LigaInsider.de, Mannheimer-Morgen.de, Jappy.com oder 50plus.de. Netpoint Media ist seit 2023 Teil von Audienzz, dem Digital-Advertising-Dienstleister der NZZ-Mediengruppe, der mehr als 360 Premium-Websites vermarktet.

"Unser Ziel ist es, mit Publishern erfolgreiche und nachhaltige Partnerschaften aufzubauen. Mit qualitativ hochwertigen Native Ads möchten wir dabei nicht nur für Umsatz sorgen, sondern auch zusätzliche Optionen zur Erhöhung der Reichweite schaffen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Netpoint Media, die unseren Kunden den Zugang zu etablierten Marken, sehr unterschiedlichen Themenbereichen und zielgruppenrelevanten Premium-Websites öffnet", sagt Swen Büttner, Managing Director Germany bei MGID.

"Mit MGID können wir unseren Publishern zusätzliche Möglichkeiten für die optimale Monetarisierung ihrer Seiten und die Bindung ihrer Zielgruppen bieten. Dabei haben uns Aspekte wie der Privacy-First-Ansatz, die KI-basierte Technologie und der hohe Qualitätsanspruch der Werbeplattform überzeugt. All dies sind Punkte, die sehr gut zu unserer Philosophie und unserem Portfolio passen", erklärt Sven Heller, Geschäftsführer der Netpoint Media GmbH.

Über Netpoint Media

Netpoint Media (NPM) ist ein Online-Vermarkter, der seit über 20 Jahren im digitalen Markt fest etabliert ist. NPM trägt mit der Monetarisierung seines breit gefächerten Publisher-Portfolios zu einer vielfältigen Medienlandschaft bei. Auf der Basis eines hoch performanten Technologie-Ökosystems entwickelt NPM dafür Vermarktungslösungen, die individuell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Publishers zugeschnitten sind. Advertisern bietet NPM vielfältige Werbemöglichkeiten und über das Tochterunternehmen TripleDoubleU zudem individuelle Kommunikationslösungen für Agenturen und Direktkunden. Unter der Marke OMS NEO bündelt NPM seit 2023 journalistisch geprägte Content-Angebote. Zu den Vermarktungspartnern im Segment Zeitungsverlage gehören neben der Neuen Zürcher Zeitung als überregionales Angebot diverse regionale Zeitungsverlage aus Deutschland sowie deutschsprachige Zeitungen im europäischen Ausland. Darüber hinaus betreut Netpoint Media zahlreiche weitere Publisher aus den Segmenten Special- und General-Interest. Über seine Vermarktungspartner erreicht Netpoint Media insgesamt monatlich mehr als 25 Mio. Menschen.

www.netpoint-media.de

Über MGID

MGID ist eine globale Werbeplattform, die Marken und Publisher dabei unterstützt, im Open Web mit innovativer 'Nativer Werbung' erfolgreich zu sein. Dabei nutzt MGID KI-basierte Technologien mit einem Privacy-First-Ansatz, um qualitativ hochwertige, relevante Ads auf seinen Partner-Seiten auszuspielen und erreicht damit monatlich mehr als eine Milliarde Nutzer. Die vielfältigen Werbeformate der Plattform die Spanne reicht von Native Ads über Display Ads bis hin zu Video Ads sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nutzererlebnis und Werbeleistung. Sie schaffen Aufmerksamkeit für Advertiser und ermöglichen es gleichzeitig Publishern, ihre Besucher effektiv zu monetarisieren.

MGID wurde in der Ukraine gegründet, hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica und ist weltweit mit 18 Niederlassungen vertreten. Durch Investitionen in Technologie, Mitarbeiter und strategische Partnerschaften verzeichnet MGID seit fünf Jahren jedes Jahr zweistellige Wachstumsraten. Während MGID seine Reichweite in Nord- und Südamerika, Europa und Asien kontinuierlich ausbaut, bleibt der Fokus des Unternehmens gleichzeitig auf ein nachhaltiges profitables Wachstum ausgerichtet. Die Herausforderungen innerhalb des digitalen Werbeökosystems unterliegen ständiger Veränderung. MGID entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter, um den Akteuren an beiden Enden der Wertschöpfungskette bei der Bewältigung dieser Herausforderungen dauerhaft helfen zu können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mgid.com oder kontaktieren Sie uns unter hello@mgidpr.com.

