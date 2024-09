Vancouver, British Columbia - 25. September 2024 / IRW-Press / Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) ("Hybrid" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von nachhaltigen Energieversorgungslösungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach seiner Teilnahme an der vierteljährlichen Tagung der Superintendenten (Bauleiter) in Ottawa einen bedeutenden Auftrag abschließen konnte.

Als exklusiver Anbieter, der zu dieser Tagung eingeladen wurde, an der über 20 Bauleiter teilnahmen, kam Hybrid mit wichtigen Entscheidungsträgern der Branche ins Gespräch. Dies führte schließlich zur Bestätigung des Verkaufs eines Spark-Systems durch einen wichtigen Beschaffungsmanager. Das innovative, auf einem Anhänger montierte Spark-System, das Gegenstand dieses Verkaufs ist, ist für den Antrieb wichtiger Ausrüstungsgegenstände auf der Baustelle des Auftraggebers bestimmt.

Francois Byrne, CEO von Hybrid Power Solutions, sagt dazu: "Dieser bedeutende Verkauf ist ein Beweis für die Effektivität und Attraktivität unserer nachhaltigen Energielösungen. Die Begeisterung des Beschaffungsmanagers verdeutlicht, dass unsere Produkte mit den Bemühungen dieses Unternehmens in Einklang stehen, bis 2050 eine Netto-Null-Energieversorgung zu erreichen." Das verkaufte Produkt spricht kritische Herausforderungen der Branche an, die während der Tagung hervorgehoben wurden, wozu unter anderem die Kosten, die mit dem Betrieb von Dieselgeneratoren verbunden sind, sowie die Notwendigkeit zur Verringerung von Emissionen gehören. Die Bauleiter gaben an, dass der Diesel, der für den Betrieb von mobilen Büros auf der Baustelle erforderlich ist, monatlich mit bis zu 9.000 bis 10.000 $ zu Buche schlägt - ein Kostenfaktor, den die Lösungen von Hybrid deutlich reduzieren dürften.

Die Partnerschaft von Hybrid mit der EllisDon Corporation, einem führenden Baudienstleistungsunternehmen, spielte eine entscheidende Rolle beim Abschluss dieses Verkaufs. Während des Nachhaltigkeitsteils der Tagung stellte EllisDon das Diesel-Solar-Hybridsystem sowie das auf einem Anhänger montierte Spark-System von Hybrid vor und betonte damit die zentrale Rolle von Hybrid in der Zukunft der Energieversorgung des Bauwesens.

"Der mithilfe der EllisDon Corporation zustande gekommene Verkauf ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zu unserem Ziel, die Energielandschaft in der Bauindustrie zu verändern", so Byrne weiter. "Unsere Lösungen bieten nicht nur erhebliche Kosteneinsparungen, sondern verbessern auch die Sicherheit und Effizienz auf der Baustelle und unterstützen die Umstellung auf nachhaltige Praktiken in der Branche."

Hybrid Power Solutions geht davon aus, dass dieser wichtige Auftrag erheblich zum Umsatzwachstum beitragen und die Position des Unternehmens auf dem Markt für saubere Energie, insbesondere im Bausektor, weiter stärken wird.

Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie in den folgenden Artikeln - EllisDon Hybrid Generator Test und Zero Emissions Day with Hybrid Power.

Für weitere Informationen, Anfragen oder Medienangebote wenden Sie sich bitte an:

Für das Unternehmen

Francois Byrne

CEO und Direktor

mailto:invest@hybridps.ca

1 (866) 549-2743

http://www.investhps.com

Über Hybrid Power Solutions Inc.

Hybrid Power Solutions Inc. ist ein kanadischer Innovator für saubere Energie, der an der kanadischen Wertpapierbörse unter dem Symbol "HPSS" notiert ist. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung nachhaltiger Energielösungen spezialisiert, die den Zugang zu und die Speicherung von Energie in verschiedenen Branchen neu definieren. Mit dem Schwerpunkt auf Innovation und Umweltverantwortung ist Hybrid weiterhin führend bei der Bereitstellung skalierbarer, kostengünstiger Energielösungen für eine grünere Zukunft.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird", "erwartet", "voraussichtlich" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen erkennbar, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

