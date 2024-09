Nachdem die chinesische Zentralbank am Dienstag zahlreiche geldpolitische Maßnahmen bekannt gegeben hatte, drehte die People's Bank of China am Mittwoch erneut an der Zinsschraube; die Märkte honorierten diesen Schritt; diese Aktie kennt kein Halten mehr. Mit den am Dienstag angekündigten Maßnahmen zur Stabilisierung des Immobiliensektors und zur Wiederbelebung des Aktienmarkts wurde die Zentralbank am Mittwoch erneut aktiv und senkte die sogenannte MLF-Rate von 2,3 Prozent auf 2,0 Prozent. Die ...

