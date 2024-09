Gablitz (www.fondscheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe u.a. einen Gold-ETC (ISIN DE000PS7G0L8/ WKN PS7G0L) der BNP Paribas auf Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) vor.Goldmarkt-Bullen würden jubeln, denn die Kurse für das Edelmetall stiegen kontinuierlich. Für ausreichend Auftrieb würden nicht nur die Unsicherheiten rund um die Weltkonjunktur, die US-Präsidentschaftswahlen und diverse geopolitische (Dauer-)Krisen sorgen, sondern auch die fortlaufenden Käufe der Zentralbanken. Wichtigster Preistreiber seien indes deren geldpolitische Lockerungen, wie sie von der EZB bereits vollzogen und von der FED erwartet würden: Denn je niedriger das Zinsniveau, desto geringer sei die Konkurrenz von Anleihen für das zinslose Gold-Investment. Das World Gold Council verzeichne im vierten Monat in Folge Zuflüsse in Gold-ETFs mit physischer Hinterlegung, und für viele Analysten (Goldman, Macquarie) rücke die 3.000-US-Dollar-Marke in Reichweite. Wer auf Gold setzen wolle, wähle das passende Anlageprodukt entsprechend seiner Markterwartung und Risikobereitschaft. ...

