US-Regierung mit Klage gegen Visa - Aktie rauscht ins Minus!

Das US-Justizministerium hat eine Kartellrechtsklage gegen Visa eingereicht. Die Papiere des Kreditkartenunternehmens gerieten daraufhin im gestrigen US-Handel deutlich ins Straucheln.



Die US-amerikanische Bank Citi hat beschlossen, seine Präferenzen von Visa auf Mastercard zu verlagern, nachdem bekanntgegeben wurde, dass das US-Justizministerium (DOJ) eine Kartellklage gegen Visa einreichen wird. Das Justizministerium hat Visa verklagt, weil das Unternehmen den Markt für Zahlungen von Verbrauchern angeblich illegal monopolisiert haben soll. Im Wesentlichen zielt die Klage darauf ab, den Debitkartenmarkt für neue Wettbewerber zu öffnen. Visa hat dabei die Vorwürfe zurückgewiesen und bezeichnete die Anklage als unbegründet. Die Visa-Aktie beendete den Dienstagshandel an der NYSE mit einem Minus von 5,49 Prozent auf 272,78 US-Dollar.









Quelle: HSBC