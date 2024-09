Die Airbus SE-Aktie verzeichnete am Dienstag im XETRA-Handel einen Rückgang von 1,2 Prozent auf 133,34 Euro. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche bleibt die langfristige Perspektive für den Luftfahrtkonzern positiv. Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 162,67 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die jüngsten Geschäftsergebnisse zeigen eine leichte Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, obwohl der Gewinn pro Aktie zurückging.

Dividendenaussichten und zukünftige Entwicklung

Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Erhöhung der Dividende auf 2,19 Euro pro Aktie, was das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht. Die Prognosen für das Gesamtjahr 2024 deuten auf einen Gewinn von 5,30 Euro je Aktie hin. Investoren sollten jedoch die Volatilität im Blick behalten, da die Aktie aktuell 22,84 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch notiert. Die nächsten Quartalsergebnisse, die für Ende Oktober erwartet werden, könnten weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung von Airbus liefern.

