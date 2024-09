Die Scout24-Aktie zeigt sich im aktuellen Börsenumfeld stabil. Am Handelstag bewegte sich der Kurs um die 77,70 Euro, was nahezu dem Niveau des Vortages entspricht. Das Tageshoch wurde bei 77,90 Euro markiert, während das Tagestief bei 77,30 Euro lag. Bemerkenswert ist, dass sich der aktuelle Kurs nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 77,90 Euro befindet, welches am 25. September erreicht wurde.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 1,22 Euro je Aktie, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 79,49 Euro, was weiteres Potenzial für die Aktie andeutet. Zudem plant das Unternehmen einen Rückkauf eigener Aktien, was bei Anlegern auf positive Resonanz [...]

