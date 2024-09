Köln (ots) -Die "WDR aktuell"-Redaktion ist wieder unterwegs in NRW und sendet Nachrichten aus drei Städten im Sendegebiet. Dabei können die Menschen vor Ort den Macherinnen und Machern von Fernsehen, Radio, Online und Social Media über die Schulter schauen und live erleben, wie Nachrichtenformate entstehen.Doch es geht nicht nur ums Senden, sondern auch ums Empfangen: Das Team des WDR will erfahren, was die Menschen bewegt, welche Themen sie beschäftigen. Die Aktion "WDR aktuell auf Tour - Nachrichten live erleben" zieht nach dem Auftakt am Dienstag (24.9.) in Ennigerloh weiter nach Hückeswagen (26.09.) und Warburg (01.10.).Im gläsernen Hörfunkstudio können die Menschen dabei sein, wenn Radionachrichten präsentiert werden (Hückeswagen: Kultur-Haus Zach, Islandstr. 5. Warburg: Bistro des Helios Klinikums, Hüffertstraße 50). Außerdem werden die Fernsehnachrichten "WDR aktuell" und die "Aktuelle Stunde" in Teilen live vor Ort produziert. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, am Set vorbeizukommen: in Hückeswagen auf den Feierabendmarkt am Wilhelmsplatz, in Warburg vor die Stadthalle am Festplatz der Oktoberwoche. Auch Online und Social Media Angebote sind dabei: Im sog. WDR-Cube werden die neuen Funktionen der WDR aktuell-App vorgestellt, es werden Live-Ticker für wdr.de produziert und vieles mehr.Bei allen diesen Angeboten geht es darum, mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Beim Auftakt in Ennigerloh hat das schon sehr gut geklappt. Zu den Themen, die das Publikum mitbrachte, gehörten zum Beispiel der Mangel an Fachärzten oder das Bild von Landwirtinnen und Landwirten in den Medien. Ganz aktuellen Diskussionsstoff bot die Preiserhöhung beim Deutschlandticket, die in der großen morgendlichen WDR-Themenkonferenz diskutiert wurde. Hier im ländlichen Raum, so die Resonanz vieler Ennigerloherinnen und Ennigerloher, sei man weiterhin auf das Auto angewiesen. Das sind die nächsten Stationen von "WDR aktuell auf Tour":· Donnerstag, 26. September, Hückeswagen,· Dienstag, 1. Oktober, WarburgDas gesamte Programm von "WDR aktuell auf Tour" und alle Veranstaltungsorte finden Sie hier: https://www1.wdr.de/nachrichten/wdr-aktuell-tour-ennigerloh-hueckeswagen-warburg-2024-100.htmlPressekontakt:WDR KommunikationTel: 0221.220 7100Email: Kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5872809