Baierbrunn (ots) -Die Ergebnisse der am 25. September 2024 veröffentlichten LA-PHARM-Leserschaftsanalyse bestätigen die hohe Nutzungsquote des Magazins in der Zielgruppe PTA und Apothekenpersonal mit persönlich geführten Interviews. Besondere Highlights u.a.: PTA Woman vermittelt nach Meinung der Leserschaft bei leserfreundlicher Aufmachung und Gestaltung fachliche Sachverhalte in verständlicher Weise.Das seit Februar 2024 unter alleiniger Regie des Wort & Bild Verlags erscheinende Fachmagazin PTA Woman wird ab jetzt erstmals in der LA-PHARM, der Leseranalyse der Apotheken-Fachzeitschriften, gemessen und hat aus dem Stand beachtliche Werte erreichen können. Aus den Ergebnissen der relevanten Teilzielgruppe der insgesamt befragten 370 PTA und Pharmazie-Ingenieure geht hervor, dass das Fachmagazin eine Reichweite von 32,1 % (LpA) (= 22.370 Personen) erzielt. Die Bekanntheit des Titels liegt in der Zielgruppe bei 70,7 %. Mehr als jede:r zweite Leser:in würde das Magazin sehr vermissen, würde es nicht mehr erscheine (sehr/eher vermissen = 80 % der Befragten).Einzigartiges PTA-Magazin besticht durch hohe Fachkompetenz in leichter VerpackungMarco Bergmann, Leiter Media Management des Wort & Bild Verlags: "Wir freuen uns sehr, dass die LA-PHARM die hervorragende Zielgruppenansprache und Resonanz unseres Fachtitels PTA Woman bestätigt. Die Zahlen sprechen für sich und zeigen, dass die einzigartige Mischung aus Lifestyle- und Gesundheitswissen ankommt. Unseren Werbekund:innen bietet das Magazin eine unmittelbare Ansprache der Apothekenteams, die am HV-Tisch beraten. Diese Meinung teilen auch zwei Drittel der PTA (68 %), nach deren Bewertung das Magazin nützliche Anregungen für Kundenberatung und Verkaufsempfehlung bietet."In der weiteren Beurteilung der Leserschaft schneidet PTA Woman ebenfalls hervorragend ab:- lesefreundliche Aufmachung und Gestaltung (75 %)- gibt schnellen Überblick zur Information (74 %)- bietet Entscheidungshilfen bei Sortimentsauswahl von OTC-Produkten (57 %)- vermittelt fachliche Sachverhalte verständlich (76 %)Über PTA Woman:Das Magazinkonzept richtet sich an die Zielgruppe der ca. 66.0002 pharmazeutisch-technischen Assistentinnen in Deutschland, spricht sie als Privatperson und vor allem als kompetente Beraterin an. Mit einem Themenmix aus der Lebenswelt der PTA rund um Beauty, Lifestyle, Gesundheit, Ernährung und Food, Psychologie und Reise ist PTA Woman ihr moderner Begleiter durch den privaten und beruflichen Alltag. Das Dossier "PTA Woman Pro" als 20-seitiger Sonderteil im Magazin spricht die interessierte PTA in ihrer beruflichen Praxis mit Hintergrundwissen zu medizinischen und pharmazeutischen Themen an. PTA Woman ist für Apothekenteams als Dankeschön kostenlos und wird zusammen mit der Apotheken Umschau durch den Wort & Bild Verlag an die Apotheken in Deutschland ausgeliefert. Das Magazin erscheint in einer verbreiteten Auflage von 55.588 Exemplaren (IVW 2/2024).Über die Wort & Bild Verlagsgruppe:Die Wort & Bild Verlagsgruppe mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Die Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus sowie große Beliebtheit bei den Nutzer:innen. Als Partner der Apotheke stehen der hohe gesundheitliche Nutzwert und die fachkundige Beratung in der Apotheke immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen die Apotheken Umschau, Apotheken Umschau ELTERN, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini, HausArzt-PatientenMagazin und das Fachmagazin PTA Woman (seit Februar 2024). Aktuelle Podcast (http://www.gesundheit-hoeren.de/) und Videoformate erklären wichtige Gesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu Gesundheits- und Ernährungsthemen. Der Verlag erreicht monatlich fast 25 Millionen Nutzer:innen in Print und online. Die Isartal Ventures (https://www.isartal-ventures.de/), die Isartal Health Media (https://ih.media), 720 Health (https://720.health) und die Berlin Health Media (https://www.berlin-health-media.de) sind Unternehmen der Wort & Bild Verlagsgruppe.Pressekontakt:Dr. Judith Pöverlein, Leitung UnternehmenskommunikationTel.: 089/744 33-343E-Mail: j.poeverlein@wubv.deKatharina Neff-Neudert, Senior PR ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5872806