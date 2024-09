London (www.fondscheck.de) - Das Thema Künstliche Intelligenz prägt auch im dritten Quartal des laufenden Jahres verschiedenste Branchen. Wichtige Durchbrüche bei Energie, Mobilität und Medizin konnten erreicht werden, so Rahul Bhushan, Managing Director von ARK Invest Europe.Einer der Hauptakteure im Bereich KI (Künstliche Intelligenz) und ML (Machine Learning) sei Bhushan zufolge Palantir Technologies, in Kalifornien ansässiger Softwareanbieter. Das Unternehmen habe sich auf die Analyse großer Datenmengen spezialisiert und gelte laut dem US-amerikanischen Marktforscher Forrester als die Nummer 1 unter den KI/ML-Plattformen. Sein seit fünf Jahren stetiges Wachstum fuße laut den Analysen auf der breiten Zugänglichkeit seiner KI-Plattform. So nehme das mittlerweile im S&P 500 gelistete Unternehmen vor allem im Energiesektor bei der Optimierung von Abläufen, Prognosen und im Lieferkettenmanagement eine Schlüsselrolle ein, die entscheidend zum Unternehmenswert beitrage. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...