Die neuen Finanzmittel werden für die Eröffnung der ersten kommerziellen Einrichtungen von Cyclic Materials in den USA und Europa von entscheidender Bedeutung sein.

Cyclic Materials, das fortschrittliche Recyclingunternehmen, das eine zirkuläre Lieferkette für Elemente der Seltenen Erden (SEE) und andere kritische Materialien schafft, gab heute bekannt, dass es eine überzeichnete Eigenkapitalrunde der Serie B in Höhe von 53 Mio. USD erfolgreich abgeschlossen hat.

Die Finanzierungsrunde wurde von ArcTern Ventures geleitet und von den neuen Investoren BDC Capital's Climate Tech Fund, Hitachi Ventures, Zero Infinity Partners, Climate Investment und dem Climate Innovation Fund von Microsoft unterstützt. Die bestehenden Investoren Fifth Wall, BMW i Ventures, Energy Impact Partners und Planetary Technologies beteiligten sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde.

Mit dieser Finanzierung hat das Unternehmen insgesamt über 83 Mio. USD an Finanzmitteln aufgebracht und kann so sein internationales Wachstum beschleunigen. Cyclic Materials wird dieses Kapital für den Aufbau einer Recycling-Infrastruktur für Seltene Erden in den USA und Europa einsetzen und sein Team erweitern, um seine erstklassigen Geschäftstätigkeiten zu unterstützen.

"Wir freuen uns, mit den weltweit führenden auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Infrastruktur- und Unternehmensinvestoren zusammenzuarbeiten, um die Wirkung unserer Technologie zu vergrößern", sagte Ahmad Ghahreman, CEO und Mitbegründer von Cyclic Materials. "Diese Finanzierung unterstreicht das Vertrauen in unsere Fähigkeit, die Kreislaufwirtschaft für Seltene Erden zu schaffen, die für den Übergang zu sauberer Energie benötigt werden. Unsere Technologie ist nicht nur für die Unterstützung einer nachhaltigen heimischen Produktion von Seltenen Erden von entscheidender Bedeutung, sondern wird auch eine entscheidende Rolle bei der Wiederherstellung der Führungsposition Nordamerikas und Europas in der Industrie für Seltene Erden spielen."

Entscheidend ist, dass das Recyclingverfahren von Cyclic Materials für diese aus Magneten gewonnenen Metalle der Seltenen Erden im Vergleich zu herkömmlichen Bergbauverfahren erhebliche Umweltvorteile bietet, darunter eine geringere CO2-Bilanz und eine beispiellose Wassereffizienz.

"Wir streben Partnerschaften mit visionären Gründern und Technologieunternehmen an, die unser Engagement teilen, Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit mit innovativen Lösungen zu begegnen", sagte Marc Faucher, Managing Partner bei ArcTern Ventures. "Der auftragsorientierte Ansatz von Cyclic Materials für die Kreislaufwirtschaft in Kombination mit seinen firmeneigenen Recyclingverfahren für Seltenerdmetalle bietet eine skalierbare Lösung zur Dekarbonisierung, die zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen beiträgt. Diese Ausrichtung auf unsere wirkungsorientierte Investitionsstrategie ist der Grund, warum wir sie als Teil des Investitionsportfolios von ArcTern ausgewählt haben."

Die Finanzierung der Serie B folgt auf einen Zuschuss in Höhe von 3,6 Mio. USD von Natural Resources Canada, der den weiteren Betrieb der kommerziellen Demonstrationsanlage (Hub100) von Cyclic Materials zur Herstellung hochreiner Metalle der Seltenen Erden aus recyceltem Magnetmaterial und die Vorbereitung der Skalierung auf größere Betriebe unterstützt. Diese jüngsten öffentlichen und privaten Investitionen zeigen das wachsende Interesse an der Finanzierung von Unternehmen mit Technologien, die sich nachweislich für den Klimaschutz und eine nachhaltige Entwicklung einsetzen.

"Die Möglichkeit, in Unternehmen wie Cyclic Materials in dieser Entwicklungs- und Skalierungsphase zu investieren, ist rar", sagte Tobias Jahn, Partner bei Hitachi Ventures. "Wir sind beeindruckt von ihrem hohen Wachstumspotenzial, ihrer starken Führung, ihren firmeneigenen Extraktionsverfahren aus Elektronik- und Industrieabfällen und ihrem Engagement, die begrenzte Verfügbarkeit von Elementen der Seltenen Erden zu überwinden, die für verschiedene Technologien im heutigen Elektrifizierungszeitalter unerlässlich sind."

Seit der Gründung im Jahr 2021 ist Cyclic Materials in der Lage, kritische Rohstoffe aus Altmotoren von Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen, MRT-Geräten und Elektronikschrott aus Rechenzentren wirtschaftlich und nachhaltig zurückzugewinnen. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen strategische Partnerschaften mit wichtigen Branchenführern wie Solvay, Vattenfall, Synetiq und VACUUMSCHMELZE geschlossen, um Magnete, die Seltene Erden enthalten, zu recyceln und eine Kreislauf-Lieferkette aufzubauen.

Über Cyclic Materials

Cyclic Materials wurde 2021 gegründet und ist ein Cleantech-Unternehmen, das eine Kreislauf-Lieferkette für Elemente der Seltenen Erden (SEE) und andere kritische Materialien zur Unterstützung der Energiewende schafft. Durch seine innovative Technologie wandelt das Unternehmen wirtschaftlich, nachhaltig und im Inland Altprodukte in wertvolle Rohstoffe um, die für die Produktion von Elektrofahrzeugen, Windturbinen und Motoren für die Elektronik, die wir in unserem täglichen Leben verwenden, unerlässlich sind. Im Jahr 2023 nahm Cyclic Materials eine kommerzielle Demonstrationsanlage der ersten Stufe seines Prozesses in Betrieb, um Seltenerdmagnete aus Altmaterialien mithilfe des firmeneigenen Verfahrens Mag-Cycle zurückzugewinnen. Im Jahr 2024 eröffnete Cyclic Materials in Kingston, Ontario, eine zweite kommerzielle Demonstrationsanlage für die zweite Stufe seines Prozesses, in der gemischtes Seltenerdoxid mithilfe seiner proprietären hydrometallurgischen Technologie REEPure hergestellt wird. Da der weltweite Markt für Magnete, die Seltene Erden enthalten, bis 2030 voraussichtlich dramatisch ansteigen wird, ist die Erschließung neuer Quellen für diese kritischen Materialien von entscheidender Bedeutung, um die Elektrifizierung der Weltwirtschaft zu unterstützen. Cyclic Materials weitet seine Technologie auf Nordamerika, Europa und Asien aus. Weitere Informationen finden Sie unter cyclicmaterials.earth.

Über ArcTern Ventures

ArcTern Ventures ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich der Bekämpfung der Klimakrise und der Förderung der Nachhaltigkeit verschrieben hat. ArcTern hat seinen Hauptsitz in Toronto und Niederlassungen in Oslo und San Francisco. Das Unternehmen investiert weltweit in innovative Technologieunternehmen, die sich auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit konzentrieren was wir als Earthtech bezeichnen. Das Unternehmen wurde mit der Prämisse gegründet, dass die Beschleunigung des Übergangs zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft Branchen verändern und eine beispiellose Chance für überdurchschnittliche finanzielle Erträge bieten kann, von denen Unternehmen, Investoren und der Planet profitieren. Der neueste Fonds von ArcTern, Fund III, wurde im Januar 2024 mit 337 Mio. US-Dollar von führenden institutionellen Investoren geschlossen, wobei der Schwerpunkt auf Start-ups der Serien A und B lag. Besuchen Sie www.arcternventures.com

Über Hitachi Ventures

Hitachi Ventures ist der Risikokapitalarm von Hitachi Ltd. Mit einem verwalteten Vermögen von 600 Mio. USD konzentrieren wir uns auf Investitionen in Technologieunternehmen in der Früh- und Wachstumsphase, die für Hitachi von strategischer Bedeutung sind. Mit einem globalen Netzwerk und umfassender Erfahrung in verschiedenen Branchen unterstützt Hitachi Ventures innovative Start-ups auf ihrem Weg, Märkte zu revolutionieren und Branchen zu transformieren. Die Investitionsbereiche des Unternehmens reichen von Umwelttechnologie und Kreislaufwirtschaft über Energie, KI und digitale Technologien bis hin zu industrieller Automatisierung und Biowissenschaften. Für weitere Informationen besuchen Sie www.hitachi-ventures.com oder folgen uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

