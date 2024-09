Die Visa-Aktie erlebte am Dienstag einen erheblichen Einbruch von 5,5 Prozent, nachdem das US-Justizministerium eine Kartellrechtsklage gegen das Unternehmen eingereicht hatte. Die Anklage wirft Visa vor, den Markt für Zahlungen von Verbrauchern illegal zu monopolisieren und den Wettbewerb im Debitkartengeschäft zu behindern. Trotz der Zurückweisung der Vorwürfe durch Visa als unbegründet, reagierten Investoren nervös auf die Nachricht. Die Klage zielt darauf ab, den Debitkartenmarkt für neue Wettbewerber zu öffnen und könnte weitreichende Folgen für das Geschäftsmodell des Zahlungsdienstleisters haben.

Auswirkungen auf Marktposition und Finanzen

Analysten bewerten die Situation kritisch, da die Vorwürfe umfassender erscheinen als in ähnlichen Fällen bei Konkurrenten. Die dominante Marktposition von Visa, mit über 60 Prozent Anteil an den Debitkartentransaktionen in den USA, steht nun auf dem Prüfstand. Jährliche Gebühreneinnahmen von mehr als 7 Milliarden Dollar für die Transaktionsverarbeitung könnten gefährdet sein. Die Klage könnte nicht nur finanzielle Konsequenzen haben, sondern auch die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft des Unternehmens beeinflussen.

