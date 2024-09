HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Aktien des Abfüll- und Verpackungsanlagen-Herstellers Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Auf einer Konferenz der Privatbank mit deutschen Unternehmen habe Finanzchefin Uta Anders bestätigt, dass der hohe Auftragsbestand bis mindestens 2026 Umsatzsteigerungsraten im hohen einstelligen Prozentbereich ermöglichen sollte, schrieb Analyst Benjamin Thielmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe sie die ehrgeizigen mittelfristigen Wachstumsziele für die operativen Margen (Ebit) bekräftigt./gl/la



