Mainz (ots) -Die Wahlen sind entschieden, die Ampel ist abgestraft. Vom "Herbst der Entscheidungen" spricht der FDP-Finanzminister. Das klingt nach einem Ultimatum. Ähnlich formuliert es auch die SPD-Spitze, nur mit völlig anderen Regierungszielen, die jetzt anstünden. Personelle Konsequenzen ziehen bisher nur die Grünen - die Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour kündigen ihren Rückzug an. "Abgestraft und angezählt - kann die Ampel noch regieren?" ist am Donnerstag, 26. September 2024, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Die Ampelparteien stehen besonders beim Thema Migration unter Druck. Das sogenannte Sicherheitspaket der Regierung wird diese Woche nun doch nicht dem Bundestag vorgelegt. Zu groß sind wieder die internen Differenzen der Koalitionäre. Der frisch gekürte Kanzlerkandidat Friedrich Merz und die Union werden hier jedoch nicht lockerlassen.Worauf kann sich die Ampel überhaupt noch verständigen? Wie geht Regieren, wenn man selbst im Sinkflug den Fallschirm nicht findet? Und können sich alle Parteien der Mitte auf einen gemeinsamen Weg einigen, um die illegale Migration zu kontrollieren und einzudämmen?Bei Maybrit Illner diskutieren der NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig sowie die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag Katharina Dröge, der Migrationsforscher Ruud Koopmans und die stellvertretende "Spiegel"-Chefredakteurin Melanie Amann.Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5872869