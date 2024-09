Popcat Memecoin explodiert: Allzeithoch erreicht - Experten erwarten 226 Prozent Kurssteigerung bis Oktober 2024!

Am heutigen Mittwoch, den 25. September, zeigt sich Popcat als Top-Performer unter den Memecoins. Mit einem Anstieg von knapp 10 Prozent in den letzten 24 Stunden überschreitet die Kryptowährung den psychologisch wichtigen Widerstand von 1 US-Dollar. In den letzten 7 Tagen konnte die Währung damit eine Wertsteigerung von fast 50 Prozent verzeichnen, was sie auf Platz 69 der weltweit größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung katapultiert.

Allzeithoch erreicht

Vor gut 9 Stunden, also a 25.9. um 4:00 Uhr früh, erreichte der Popcat Memecoin sein Allzeithoch. Mit einem Preis von 1,07 US-Dollar sprang der Coin kurzzeitig über die 1 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierungsgrenze, verzeichnete jedoch in den letzten Stunden einen leichten Rückgang auf 990 Millionen US-Dollar. Damit konnte der Coin seit seinem Allzeittief am 3. Januar 2024, also vor gut 9 Monaten, eine Steigerung von 26.364 Prozent erleben. Dies ist nur die Steigerung seit seiner Listung auf CoinMarketCap, da der Token bereits zuvor auf dezentralen Börsen gehandelt wurde.

Einfacher Start auf der DEX

Der Popcat Token, basierend auf dem viralen Internetspiel Popcat, hatte keine traditionelle Initial Coin Offering (ICO). Stattdessen entstand der Token als ein community-getriebenes Meme-Projekt ohne formelle Kapitalbeschaffungsphase. Anders als etablierte Kryptowährungen, die oft durch ICOs auf den Markt kommen, wurde der Popcat Token durch soziale Medien und die Unterstützung der Community populär. Meme-Tokens wie Popcat setzen meist auf dezentrale Plattformen wie Uniswap oder PancakeSwap für den Handel, anstatt auf offizielle Vorverkaufsphasen. Da solche Projekte oft schnell Nachahmer anziehen, sollten potenzielle Investoren Vorsicht walten lassen und die Seriosität dieser Token genau prüfen.

Technische Preisaussichten

Die Stimmung zum Token bleibt am Markt optimistisch. So zeigt auch die technische Analyse von CoinCodex, dass der Memecoin einen weiteren Aufschwung erleben könnte: "Laut unserer aktuellen Popcat-Preisprognose wird der Preis von Popcat voraussichtlich um 226,94 Prozent steigen und bis zum 25. Oktober 2024 einen Wert von 3,33 US-Dollar erreichen. Gemäß unseren technischen Indikatoren ist das aktuelle Sentiment bullish, während der Fear & Greed Index bei 59 ("Gier") liegt. Popcat verzeichnete in den letzten 30 Tagen 15 von 30 grünen Tagen (50 Prozent) bei einer Preisvolatilität von 18,75 Prozent. Basierend auf der Popcat-Prognose ist es derzeit ein guter Zeitpunkt, um Popcat zu kaufen."

Ein Blick auf die Coinglass-Daten zeigt, dass das Open Interest von Popcat um 13 Prozent gestiegen ist und seinen Allzeithöchststand von 106 Millionen US-Dollar erreicht hat. Dies deutet auf einen Anstieg der Zahl der Händler hin, die sich mit dem Memecoin beschäftigen und so seinen Aufschwung vorantreiben. Darüber hinaus ist der gewichtete Finanzierungssatz auf ein Rekordhoch von 0,0200 Prozent gestiegen, was die Aufwärtsdynamik der Münze weiter unterstützt.

ICOs mit guter Performance

Der Crypto All Stars Token dagegen setzt auf einen ICO, um sein System des MemeVault Staking bekannt zu machen. Damit ergeben sich neue Möglichkeiten für Memecoin-Halter, die erstmals verschiedenste Coins in einem gemeinsamen Staking-Protokoll sperren und dafür passive Renditen verdienen können.

Gerade Memecoins im Staking-Bereich bieten eine gewinnbringende Möglichkeit für frühe Investoren. So können beim Crypto All Stars Token ($STARS) Vorverkaufsinvestoren bereits vor dem Marktstart ihre Token staken und aktuell 930 Prozent APY dafür verdienen. Was bereits eine rentable Anlage sein kann, wird durch das MemeVault-Protokoll noch weiter ausgebaut. Es wird von Anfang an möglich sein, elf weitere bekannte Memecoins zu staken und dafür passive Renditen zu erhalten. Bei einem durchschnittlichen Staking-Zeitraum von einer Woche bietet dies eine gute Möglichkeit für Anleger, ihre Token sinnvoll anzulegen und gleichzeitig flexibel zu bleiben, sollte der Kurs plötzlich steigen und ein Verkauf von Vorteil sein.

Um die Nachfrage nach dem nativen $STARS Token zu erhöhen, bieten die Entwickler ein kombiniertes Staking an. Dadurch können die Staker bis zum Dreifachen der Renditen erwirtschaften, was einerseits die Belohnungen für die Halter erhöht und zusätzlich die Nachfrage nach Token steigert. Dies dürfte auch den Preis der Kryptowährung entsprechend in die Höhe treiben, was vor allem den Vorverkaufsinvestoren zugutekommt. Der aktuelle Preis liegt bei 0,0014652 US-Dollar, der sich nach dem Launch auf 0,0016782 US-Dollar erhöhen soll. Damit besteht erhebliches Potenzial, bereits vor dem Start des Tokens deutliche Buchgewinne zu erzielen.

Der Launch wird voraussichtlich im bullischen Herbst oder Winter stattfinden, was der Kryptowährung weiteres Momentum verleihen könnte. In der Vergangenheit haben Presale-Token in dieser bullischen Marktphase nach dem Launch oft schnell an Wert gewonnen, während in Bärenmärkten ein deutlich verhalteneres Investitionsaufkommen zu beobachten ist.

