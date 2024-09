Rostock (ots) -25. 9. 2024 - Gegen umweltgefährdende russische Ölexporte mit maroden Tankern der sogenannten Schattenflotte protestieren heute zehn Greenpeace-Aktivist:innen auf der Ostsee vor Rostock / Warnemünde. Auf Schlauchbooten haben die Umweltschützer:innen im betroffenen Seegebiet vor Rostock und während der Vorbeifahrt der "Seagull" Banner mit "Oil kills" (Öl tötet) gezeigt. Der 250 Meter lange Tanker hat russisches Rohöl geladen, fährt unter der Flagge der Cook Islands und ist auf dem Weg nach Indien. Das 2003 gebaute Schiff ist in der Vergangenheit durch technische Mängel am Feuerlöschsystem und an Rettungsmitteln aufgefallen. "Die deutschen Küsten sind bedroht, allein heute fahren hier vier weitere dieser potentiellen Ölkatastrophen entlang und bedrohen Seevögel, Schweinswale und das gesamte Ökosystem", sagt Thilo Maack, Meeresbiologe von Greenpeace. Viele der Schiffe sind unzureichend versichert, so dass im Fall einer Ölpest die betroffenen Staaten für die Schäden aufkommen müssten. Außerdem sind die Tanker in Ländern registriert, die lediglich niedrige Sicherheitsstandards verlangen und diese selten kontrollieren. In der Folge kommt es immer wieder zu technischen Mängeln an Bord der Schiffe."Die Bundesregierung hat die Pflicht, die Küsten vor einer Ölpest zu schützen. Wir fordern eine Lotsenpflicht, um eine sichere Passage durch viel befahrene Routen zu gewährleisten, ausreichenden Versicherungsschutz der Tanker und Belege für ihre Seetauglichkeit", sagt Maack.Jährlich fahren rund 1000 russische Tanker an der deutschen Küste vorbei. Mit den Schiffen hält Russland seit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dem Beginn der EU-Sanktionen, seine Ölexporte aufrecht. Eine aktuelle Datenanalyse von Greenpeace (https://t1p.de/cmdl6) zeigt, dass viele der Tanker dabei durch Naturschutzgebiete wie die Kadetrinne und den Fehmarnbelt fahren. Die Analyse belegt zudem: Während der gesamte Schiffsverkehr auf der Route seit Kriegsbeginn rückläufig ist, haben die russischen Rohölexporte erheblich zugenommen: Seit Januar 2021 stiegen die Fahrten von Öltankern um 70 Prozent. Gleichzeitig wurden die eingesetzten Schiffe im Schnitt immer älter. Lag das Durchschnittsalter der Tanker 2021 noch bei 8,9 Jahren, stieg es auf 16,6 Jahre im Jahr 2024.Ölunfall jederzeit möglichEine Havarie entlang der Route würde Warnemünde, Fehmarn und Damp mit einer Ölpest bedrohen. Um das Ausmaß einer Ölkatastrophe greifbar zu machen, hat Greenpeace mit Peilsendern bestückte Bojen auf dem Wasser ausgesetzt - dort, wo viele russische Öltanker fahren. Zwei Bojen trieben binnen kurzer Zeit an Warnemünde vorbei und weiter zur Insel Fehmarn. Eine von ihnen erreichte nach ein paar Tagen die schleswig-holsteinische Küste bei Damp. Das Experiment zeigt (https://t1p.de/cc5gi): Käme es durch einen Tanker der russischen Schattenflotte zu einer Ölkatastrophe, wären weitreichende Gebiete betroffen, darunter zahlreiche Natur- und Vogelschutzgebiete an beliebten deutschen Ostseestränden.Pressekontakt:Achtung Redaktionen: Rückfragen bitte an Thilo Maack, Tel. 0171-8780841 oder Pressesprecher Björn Jettka, Tel. 0171-8780778. Fotos und Videomaterial der Aktion hier: https://t1p.de/1tjyv Den Report finden Sie hier: https://t1p.de/cmdl6 Eine Karte mit der Route und Bewegung der Bojen hier: https://t1p.de/cc5gi Pressestelle: Telefon 040-30618-340, presse@greenpeace.de; www.greenpeace.deOriginal-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6343/5872876