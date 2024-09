Hong Kong (ots/PRNewswire) -Neue Beleuchtungsprodukte ermutigen Benutzer, festliche Erinnerungen für die Weihnachtszeit zu schaffenGovee (https://eu.govee.com/), ein weltweit führendes Unternehmen für smarte Beleuchtungslösungen, kündigt heute die Markteinführung von zwei neuen smarten Beleuchtungsprodukten an - Govee Christmas String Lights 2 (https://www.amazon.de/dp/B0D635R735?th=1) und Govee Icicle Lights (https://eu.govee.com/products/icicle-lights). Diese Neuzugänge in Govee smartem Beleuchtungsportfolio sind darauf ausgelegt, festliche Feiern sowohl drinnen als auch draußen zu bereichern und innovative Lichterlebnisse in Häuser und auf Veranstaltungen während der gesamten Weihnachtszeit zu bringen.Govee Christmas String Lights 2: Intelligenter, heller, dauerhafte Beleuchtung.Nach der erfolgreichen Einführung der ersten Govee-Weihnachtslichterkette im vergangenen Jahr bringt Govee dieses Jahr die zweite Generation auf den Markt, die den Anforderungen der Feiertage gerecht wird und gleichzeitig herausragende Leistung bietet.Die Govee Christmas String Lights 2 verwenden klare, tropfenförmige RGBW-Lichtkugeln, die unabhängige Steuerung der einzelnen Farben einschließlich Warmweiß ermöglichen, was für lebendige, dynamische Lichteffekte sorgen. Mit einer umfangreichen Galerie von über 100 voreingestellten Lichtszenen, 16 Millionen Farben und anderen unterhaltsamen Effekten können Benutzer problemlos von einer festlichen Beleuchtung auf ein einfaches weißes Licht umschalten, um ihr Zuhause das ganze Jahr über zu erhellen. Außerdem garantiert die neue "Smart Mapping"-Funktion eine präzise Platzierung der Lampenperlen und erleichtert die Einstellung der Lichteffekte. Dank der IP65 Wasserdichtigkeit können Anwender mit der Lichterkette nicht nur Weihnachtsbäume stimmungsvoll in Szene setzen, sondern sie auch im Freien nutzen. Eine neue grüne Version sorgt für eine bessere Integration am Weihnachtsbaum. Zusätzlich sorgt die Kompatibilität mit der Matter für eine bessere Smart-Home-Integration.Govee Icicle Lights: Strahlende AußenbeleuchtungDie Govee Icicle Lights sind speziell für die Außendekoration entwickelt. Sie verfügen über tropfenförmige Lichtkugeln, die eine kristallklare Beleuchtung mit lustigen Effekten erzeugen. Mit ihren leuchtenden Farben und flexibel anpassbaren Funktionen können die Icicle Lights einfache Räume um außergewöhnliche Erlebnisse bereichern, so dass eine kultivierte Festtagsbeleuchtung für Weihnachten und andere Feiertage geschaffen wird. Mit der Schutzart IP65 ist die Lichtlösung sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Sie funktioniert nahtlos mit der Govee Home App und der Sprachsteuerung über Alexa sowie Google Assistant. Um verschiedenen Raumbedürfnissen gerecht zu werden, sind die Govee Icicle Lights in einer 10-Meter-Version mit 400 LEDs und einer 20-Meter-Version mit 800 LEDs erhältlich.ProduktverfügbarkeitGovee Christmas String Lights 2 (erhältlich ab dem 25. September 2024)- 70C4 (20 m mit 200 LEDs): 99,99 EUR- 70C5 (30 m mit 300 LEDs): 129,99 EUR- 70C7 (50 m mit 500 LEDs): 199,99 EURGovee Icicle Lights (erhältlich ab dem 29. September 2024)- 70D1 (10 m): 149,99 EUR- 70D2 (20 m): 259,99 EURÜber GoveeSeit 2017 revolutioniert Govee smarte Wohnerlebnisse mit innovativen Beleuchtungslösungen. Von Settings für das Gaming bis hin zu Wohnräumen und Außenbereichen - die intelligenten Leuchten von Govee sind nicht nur optisch beeindruckend, sondern bereichern alltägliche Momente mit personalisierten und ansprechenden Lichterlebnissen. Unter dem Motto "Licht kann Spaß machen" hat sich Govee das Ziel gesetzt, Anwendern die Möglichkeit zu verschaffen, einen angenehmen und bereichernden intelligenten Lebensstil mit unseren Produkten zu schaffen. Mehr Informationen über Govee finden Sie unter govee.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2515097/image_5010931_24032895.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2515098/image_5010931_24033098.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/govee-erhellt-die-weihnachtszeit-2024-mit-seiner-neuen-holiday-lights-kollektion-302258462.htmlPressekontakt:Ryan Yang,ryan.yang@corp.govee.comOriginal-Content von: GOVEE MOMENTS LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162324/5872893