Diese MDAX-Aktie kann sich am Dienstag überraschend an die Index-Spitze setzen. Dabei kletterte der Wert an der Börse so hoch wie seit einem Jahr nicht mehr. Ist das für Anleger mehr als nur eine Momentaufnahme? Bei der Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero läuft es etwa seit Juli 2024 wieder rund. Das Wertpapier stieg seit einem Tief im Sommer kontinuierlich an und verbuchte am Mittwoch den nächsten Kurssprung. Um zwischenzeitlich 7,5 Prozent ...

