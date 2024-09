NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien der italienischen Bank Unicredit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Konzernchef Andrea Orcel strebe eigener Aussage zufolge auch ohne Übernahmen ein nachhaltig hohes Ergebniswachstum an und sehe bei den Erträgen und Ausschüttungen für die Konsensschätzungen 2025 Luft nach oben, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf den Einstieg bei der Commerzbank blieben alle Optionen offen./gl/ajx



ISIN: IT0005239360

