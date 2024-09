© Foto: adobe.stock.com



Die Goldpreisrallye läuft. Die Vehemenz der Bewegung befeuert die Erwartung, dass der Goldpreis nun schnörkel- und kompromisslos in Richtung 3.000 US-Dollar steuert. Gleichzeitig droht auch noch Silber zu eskalieren.Gold als Fels in der Brandung Nicht wenigen ist ein ansteigender Goldpreis ein Graus; unabhängig davon, ob man ohnehin mit dem Thema Gold fremdelt oder nicht. Ein hoher Goldpreis spiegelt Risiken wider; von systembedingt bis hin zu geopolitisch. Und so dürfte der aktuelle Anstieg des Goldpreises besonders argwöhnisch beobachtet werden. Die starke Dynamik des Ganzen schürt zusätzliche Bedenken. Ist da etwas im Busch? Möglicherweise droht den Aktienmärkten doch eine knackige …