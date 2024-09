DJ MÄRKTE USA/Wall Street zurückhaltend zum Start erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte am Mittwoch zurückhaltend in den Handel starten. Die Futures auf die wichtigsten Indizes treten aktuell auf der Stelle, nachdem der Dow-Jones-Index und der S&P-500 am Vortag neue Rekordhochs markiert haben.

Am Markt hält sich weiter die Sorge, dass die US-Wirtschaft trotz der Zinssenkungen der US-Notenbank eine holprige Landung hinlegen könnte. So hatten am Vortag veröffentlichte Daten eine Eintrübung der Stimmung unter den US-Verbrauchern gezeigt. Diese spielen für die US-Wirtschaft eine Schlüsselrolle, da rund 70 Prozent des US-Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

Zudem halten sich Zweifel, ob die Inflation eingedämmt bleibt. Erkenntnisse darüber könnte am Freitag der PCE-Preisindex geben. Der Index der persönlichen Konsumausgaben gilt als bevorzugtes Preismaß der US-Notenbank. Anleger erhoffen sich hiervon Hinweise auf den weiteren Zinskurs der Fed.

Konjunkturseitig ist die Agenda zur Wochenmitte übersichtlich. Lediglich Daten zu den Neubauverkäufen für August werden kurz nach Handelsbeginn veröffentlicht. Erwartet wird ein Rückgang um 5,3 Prozent gegenüber dem Vormonat.

KB Home nach Zahlen mit deutlichen Abgaben

Unter den Einzelwerten geben KB Home vorbörslich um 6,1 Prozent nach. Das Bauunternehmen hat im dritten Quartal zwar den Gewinn je Aktie gesteigert, jedoch wurden die Markterwartungen verfehlt.

Die Drittquartalszahlen von Progress Software haben indessen die Markterwartungen übertroffen. Zudem wurde der Jahresausblick angehoben. Für die Aktie geht es um 6,0 Prozent nach oben.

Stitch Fix knicken vorbörslich um rund 26 Prozent ein. Das Unternehmen hat für das vierte Geschäftsquartal niedrigere Einnahmen und einen starken Rückgang der aktiven Kundenbasis vermeldet. Hinzu kam ein unerwartet hoher Verlust.

Dollar wenig verändert - Ölpreise geben deutlich nach

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollarindex nach zunächst leichten Abgaben wenig verändert. Der Dollar habe etwas nachgegeben, nachdem die chinesischen Konjunkturmaßnahmen die Währungen von Schwellenländern gestützt und die schwächer als erwartet ausgefallenen Daten zum US-Verbrauchervertrauen Sorgen über eine Konjunkturabschwächung geschürt hätten, so ING.

Die Ölpreise geben nach den deutlichen Vortagesaufschlägen nun wieder nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sinken um bis zu 2,2 Prozent. Am Vortag hatten die angekündigten Konjunkturmaßnahmen in China den Ölpreisen Auftrieb gegeben.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen etwas. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöht sich um 4 Basispunkte auf 3,77 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,54 +0,6 3,54 -87,5 5 Jahre 3,51 +4,2 3,47 -49,0 7 Jahre 3,63 +4,2 3,59 -34,0 10 Jahre 3,77 +4,2 3,73 -10,9 30 Jahre 4,12 +3,8 4,08 15,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:38 Di, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1199 +0,2% 1,1190 1,1152 +1,4% EUR/JPY 161,60 +1,0% 160,59 160,23 +3,9% EUR/CHF 0,9496 +0,7% 0,9425 0,9432 +2,3% EUR/GBP 0,8367 +0,4% 0,8351 0,8333 -3,5% USD/JPY 144,28 +0,8% 143,51 143,68 +2,4% GBP/USD 1,3384 -0,2% 1,3400 1,3383 +5,2% USD/CNH (Offshore) 7,0262 +0,2% 7,0187 7,0209 -1,4% Bitcoin BTC/USD 63.782,25 -0,4% 63.951,00 63.294,20 +46,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,01 71,56 -2,2% -1,55 -0,9% Brent/ICE 73,76 75,17 -1,9% -1,41 -2,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 36,17 36,14 +0,1% +0,04 +8,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.660,37 2.657,31 +0,1% +3,07 +29,0% Silber (Spot) 31,93 32,18 -0,8% -0,25 +34,3% Platin (Spot) 993,35 990,50 +0,3% +2,85 +0,1% Kupfer-Future 4,41 4,43 -0,5% -0,02 +11,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/mpt

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2024 08:44 ET (12:44 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.