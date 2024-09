SmartStream, der Anbieter von Lösungen für das Financial Transaction Lifecycle Management (TLM®), kündigt die Einführung der Version 9 seines Air-Angebots an. Nach Jahren intensiver Forschung und Entwicklung soll die neue Version die Art und Weise, wie Unternehmen Daten im gesamten Front-to-Back-Office verwalten, grundlegend verändern und Air als führende Plattform für Datenautomatisierung und -intelligenz positionieren.

Version 9 führt zwei leistungsstarke Module ein: Air Data und Air Cash, beide mit KI- und maschinellen Lernfähigkeiten. Diese Fortschritte definieren die Art und Weise, wie Daten erfasst und verarbeitet werden, neu. Das Air-Data-Modul automatisiert zeitintensive Aufgaben wie den Abgleich zwischen verschiedenen Systemen, die Fehlererkennung vor der Abrechnung und den Vergleich von Handelsaufzeichnungen. Es verbessert auch die interne Datenqualität, indem es Inkonsistenzen in statischen oder Referenzdaten identifiziert. Das Air-Cash-Modul ist so konzipiert, dass es eine Vielzahl von Daten für die Bargeldabstimmung, von einfachen bis hin zu hochkomplexen Fällen, mit beispielloser Geschwindigkeit und Leichtigkeit verarbeiten kann.

Andreas Burner, Chief Technology Officer bei SmartStream, erklärt: "Heutzutage sind Unternehmen mit großen Mengen komplexer oder unstrukturierter Daten überfordert, was sie oft daran hindert, wichtige betriebliche und kommerzielle Erkenntnisse zu gewinnen. Version 9 verwandelt Daten in einen strategischen Vermögenswert und ermöglicht es Kunden, ihre Daten einfacher anzureichern. Durch Beobachtungslernen bietet sie intelligente Vorschläge, wie man am besten wertvolle Erkenntnisse aus Daten gewinnt was die Wettbewerbsfähigkeit erheblich steigert. Die Einführung einer Low-Code-/No-Code-Umgebung erleichtert die Bereitstellung, den Betrieb und die Skalierung."

Air stellt sicher, dass Unternehmen in einer hochsicheren Umgebung arbeiten, und unterstützt die Einhaltung von DORA- und PCI-Vorschriften. Version 9 basiert auf der neuesten SaaS-Technologie, ist weltweit verfügbar und hochgradig skalierbar, um schwankende Datenmengen zu bewältigen. Damit ist sie eine schnelle, kostengünstige Plattform für die dynamischen Märkte von heute. SmartStream investiert weiterhin in bestehende Kundenimplementierungen und unterstützt diese, während die neueste Version von Air das umfassende Portfolio an Lösungen und Dienstleistungen erweitert.

Über SmartStream

SmartStream ist ein anerkannter Marktführer für Transaktionsmanagementlösungen im Finanzbereich, mit denen Unternehmen die betriebliche Kontrolle verbessern, Kosten senken, neue Einnahmequellen erschließen, Risiken mindern und den Vorschriften von Aufsichtsbehörden genau entsprechen können.

www.smartstream-stp.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240924421879/de/

Contacts:

Shamira Alidina, Direktorin für Medienbeziehungen, Dina Communications

Tel: +44 (0) 7801 590718

E-Mail: shamira@dinacomms.com

Nathan Gee, globaler Marketingleiter, SmartStream

Tel: +44 (0) 20 7898 0630

E-Mail: nathan.gee@smartstream-stp.com