Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG

RLB Steiermark: Vorstandsmandate von Ariane Pfleger und Florian Stryeck verlängert



25.09.2024 / 16:04 CET/CEST

RLB Steiermark: Vorstandsmandate von Ariane Pfleger und Florian Stryeck verlängert

In der Aufsichtsratssitzung der Raiffeisen-Landesbank (RLB) Steiermark AG am 25. September 2024 wurden die Vorstandsmandate von Ariane Pfleger (44), Vorstandsdirektorin für Transformation, sowie Risikovorstand Florian Stryeck (47) verlängert. Beide Vorstände werden ihre Tätigkeiten für weitere fünf Jahre, ab dem 1. Oktober 2025, fortsetzen. Die Verlängerung der Verträge unterstreicht das Vertrauen und die Anerkennung, die den beiden Vorstandsmitgliedern für ihre bisherige Arbeit und Leistungen entgegengebracht wird. Pfleger verantwortet die Bereiche Personal, IT, Zahlungsverkehr, Bau und Infrastruktur sowie Nachhaltigkeit, während Stryeck die Bereiche Risikocontrolling, Kreditrisikomanagement, Recht, Compliance und Interne Revision innehat.



Hainzl: Maßgeblich an Weiterentwicklung der Bank beteiligt

RLB-Aufsichtsratspräsident Josef Hainzl bedankt sich bei Vorstandsdirektorin Ariane Pfleger und Vorstandsdirektor Florian Stryeck: "Ihr Einsatz und ihre Expertise haben maßgeblich dazu beigetragen, dass wir uns als Finanzinstitut weiterentwickeln konnten und auch zahlreiche Erfolge gefeiert haben. Wir freuen uns auf die Fortsetzung dieser erfolgreichen Zusammenarbeit für die Zukunft", so Hainzl.



Mit bestehendem Vorstandsteam Marktposition gestärkt

Das gesamte RLB-Vorstandsteam, bestehend aus Generaldirektor Martin Schaller, Marktvorstand Rainer Stelzer sowie den nun verlängerten Vorständen, wurde in dieser Zusammensetzung erstmals im Herbst 2020 bestellt. Seither konnte die RLB Steiermark ihre Marktposition sowie die Rolle als steirisches Raiffeisen-Spitzeninstitut stärken.



