Shanghai, 25 September 2024 (ots/PRNewswire) -Am 24. September wurde in Shanghai, China, das Internationale Forum zur industriellen Zivilisation mit dem Thema "Industrielle Zivilisation - Die Macht Chinas" eröffnet. Parteimitglieder des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie, Vizeminister Shan Zhongde nahmen an dem Forum teil und hielten eine Rede; Zou Ciyong, stellvertretender Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung, hielt eine Videobotschaft; Zhuang Mudi, stellvertretender Generalsekretär der Volksregierung der Stadt Shanghai, nahm an dem Forum teil und hielt eine Rede.Die chinesische Regierung misst dem Aufbau einer industriellen Zivilisation große Bedeutung bei und hat bemerkenswerte Erfolge bei der Industrialisierung erzielt, wobei die Wertschöpfung der Industrie im Jahr 2023 39,9 Billionen Yuan erreichen wird und alle Industriekategorien in der Industrieklassifikation der Vereinten Nationen enthalten sind. China hat der Welt eine Fülle von Industrieprodukten geliefert und eine Industriekultur mit chinesischen Merkmalen geformt, die verschiedene Industriegeister wie den Geist von "zwei Bomben und einem Stern" und den Geist von Beidou in der neuen Ära genährt hat.Shan Zhongde wies darauf hin, dass das Zentrum für die Entwicklung der Industriekultur des MIIT in einem nächsten Schritt entschlossen an dem hohen Niveau der Öffnung nach außen festhalten und sich eng auf die Schlüsselaufgabe der Verwirklichung einer neuen Art von Industrialisierung konzentrieren wird, die Öffnung der Zusammenarbeit im Bereich der Industrie und der Informationstechnologie weiter vertiefen und eine Win-Win-Situation mit anderen Ländern auf der ganzen Welt fördern wird, um so Chinas Stärke für die Entwicklung der globalen Industrialisierung und die Verbesserung des Wohlergehens der Menschheit einzusetzen.Zou Ciyong schlug vor, dass die technologische Innovation weiterhin den sozialen Fortschritt vorantreibt und dass die Länder mit ihrer einzigartigen Weisheit zur industriellen Entwicklung beitragen. Die Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) hat sich der Förderung einer nachhaltigen Industrialisierung verschrieben. Zhuang Mudi betonte, dass Shanghai die neue Industrialisierung und die Strategie der Produktionskraft fördert, das Image der Industrie aktiv gestaltet und den Geist der Industrie fördert.Wu Jincheng, stellvertretender Generalsekretär der Stadtverwaltung von Shanghai, stellvertretender Sekretär des Pudong New Area Committee und Bürgermeister von Pudong New Area, Cheng Peng, Sekretär des Parteikomitees der städtischen Wirtschaft und Informatik von Shanghai, und Sun Xing, stellvertretender Generaldirektor des Entwicklungszentrums für Industriekultur des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie, gaben bei der Eröffnungszeremonie des Forums gemeinsam die Shanghaier Erklärung des Internationalen Forums für industrielle Zivilisation heraus. In der Erklärung wird die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit, der technologischen Innovation und der industriellen Modernisierung hervorgehoben und insbesondere die Schlüsselrolle der Industriemuseen und der Kultur für das Erbe der industriellen Zivilisation betont, was eine umfassende und zukunftsorientierte Vision darstellt.Wu Qiang, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Shanghai Pudong New District Committee und stellvertretender Bürgermeister des Shanghai Pudong New District, David Teaabo, Botschafter von Kiribati in China, und Luca Rosi, Botschaftsrat von Italien in China, hielten die Hauptvorträge auf dem Forum. Herr Liu Zhifei, Vizepräsident von Corning Incorporated und Präsident von Greater China, Herr Vikram Channa, Vizepräsident von Warner Bros. Discovery, und Frau Dong Huijuan, Vizepräsidentin der ABB-Gruppe, nahmen an dem Forum teil und hielten Grundsatzreferate. Sun Ming, Vizepräsident des Instituts für Zeitgenössische China- und Weltstudien des Chinesischen Büros für Fremdsprachen, veröffentlichte die Studie "China Industry: Green Wisdom and Winning New Global Image" - Assessment Report on the International Image Communication of Industrial Civilization in the New Era auf dem Forum.Das Forum wurde gemeinsam vom Zentrum für die Entwicklung der Industriekultur des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie, der städtischen Kommission für Wirtschaft und Informatisierung in Shanghai und der Volksregierung der Pudong New Area in Shanghai veranstaltet und wurde von mehr als 200 Gästen besucht, darunter Vertreter in- und ausländischer Regierungen und Unternehmen sowie renommierte Experten und Gelehrte.Das Forum organisierte drei zukunftsweisende Foren: "Räumlich-zeitliche Variationen: Global New Energy Vehicle Innovation", "Decoding the Future. Globale Trends der digitalen Intelligenz", "Über die Vergangenheit nachdenken, die Zukunft gestalten: Das Erbe und die Innovation des Industriemuseums Shanghai".Auf dem weiten Weg der Entwicklung der globalen industriellen Zivilisation beleuchtet China den neuen Kurs der industriellen Entwicklung der Menschheit mit dem einzigartigen Licht der industriellen Zivilisation. Die erfolgreiche Einberufung des Internationalen Forums zur industriellen Zivilisation ist nicht nur die erste hochrangige internationale Kommunikationsplattform, die China aus der Perspektive der industriellen Zivilisation errichtet hat, sondern auch ein wichtiges Fenster für China, um der Welt seine industriellen Entwicklungserfolge zu zeigen, seine Entwicklungserfahrungen zu teilen und einen Plan für die zukünftige Entwicklung zu entwerfen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2515247/International_Forum_Industrial_Civilization_Opens_Shanghai_China_Building_a_Platform.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/internationales-forum-zur-industriellen-zivilisation-eroffnet-in-shanghai-china-und-schafft-eine-plattform-fur-den-austausch-und-das-gegenseitige-lernen-zwischen-china-und-der-industriellen-zivilisation-der-welt-302258653.htmlPressekontakt:Cui Zhang,zhangcui@linksense.com.cnOriginal-Content von: Industrial Culture Development Center of MIIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176463/5873009