Die Aktie des Logistikers DHL Group (WKN: 555200) befindet sich seit März in einer Seitwärtsbewegung mit einer Range von 36 bis 41 €. Am Mittwoch steht sie unverändert bei aktuell 38,30 €. Auf dem Pressetermin stellte das Management die neue Strategie vor. Was ist dabei für die Aktie zu erwarten? Profitable Geschäftsausweitung In einer Pressemitteilung vom 24. September stellt das Unternehmen seine Strategie bis zum Jahre 2030 vor. Kern der neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...