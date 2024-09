Innovationen im gesamten NetApp-Portfolio und Kooperationen mit Branchenführern wie NVIDIA fördern Geschäftsergebnisse mit KI

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute neue Entwicklungen in seiner Zusammenarbeit mit Branchenführern bekannt, um KI-Innovationen zu beschleunigen. Durch die Bereitstellung der intelligenten Dateninfrastruktur, die für den Betrieb von GenAI erforderlich ist, unterstützt NetApp Unternehmen dabei, eine der wichtigsten Entwicklungen für Unternehmen und IT in den letzten zehn Jahren zu nutzen.

GenAI unterstützt praktische und gut sichtbare Anwendungsfälle für geschäftliche Innovationen wie die Erstellung von Inhalten, die Zusammenfassung großer Informationsmengen und die Beantwortung von Fragen. Gartner-Studien prognostizieren, dass die Ausgaben für KI-Software bis 2027 auf 297,9 Milliarden US-Dollar steigen werden und dass GenAI mehr als ein Drittel davon ausmachen wird. Der Schlüssel zum Erfolg im KI-Zeitalter ist die Beherrschung von kontrollierbaren, vertrauenswürdigen und nachvollziehbaren Daten.

Gestern gab George Kurian, CEO von NetApp, den Startschuss für NetApp INSIGHT 2024 mit einer umfassenden Vision dieser Ära der Datenintelligenz. Ein großer Teil der KI-Herausforderung ist eine Datenherausforderung, und Kurian erläuterte eine Vision, wie eine intelligente Dateninfrastruktur sicherstellen kann, dass die relevanten Daten sicher, kontrolliert und stets aktualisiert sind, um einen einheitlichen, integrierten GenAI-Stack zu speisen.

Auf der NetApp INSIGHT wird NetApp heute weitere Innovationen im Bereich der intelligenten Dateninfrastruktur vorstellen, darunter eine transformative Vision für KI, die auf NetApp ONTAP®, dem führenden Betriebssystem für Unified Storage, läuft. Im Einzelnen umfasst die Vision von NetApp:

NVIDIA DGX SuperPOD Speicherzertifizierung für NetApp ONTAP : NetApp hat den NVIDIA-Zertifizierungsprozess für NetApp ONTAP-Speicher auf der AFF A90-Plattform mit NVIDIA DGX SuperPOD KI-Infrastruktur begonnen, der es Unternehmen ermöglichen wird, branchenführende Datenverwaltungsfunktionen für ihre größten KI-Projekte zu nutzen. Diese Zertifizierung wird die bestehende Zertifizierung von NetApp ONTAP mit NVIDIA DGX BasePOD ergänzen und darauf aufbauen. NetApp ONTAP löst die Herausforderungen des Datenmanagements für große Sprachmodelle (LLMs), sodass keine Kompromisse beim Datenmanagement für KI-Trainings-Workloads mehr erforderlich sind.

"Unternehmen jeder Größe experimentieren mit GenAI, um die Effizienz zu steigern und Innovationen zu beschleunigen", so Krish Vitaldevara, Senior Vice President, Platform bei NetApp. "NetApp ermöglicht es Unternehmen, das volle Potenzial von GenAI auszuschöpfen, um Innovationen voranzutreiben und Mehrwert in verschiedenen Branchenanwendungen zu schaffen. Durch die Bereitstellung einer sicheren, skalierbaren und leistungsstarken intelligenten Dateninfrastruktur, die sich in andere branchenführende Plattformen integrieren lässt, hilft NetApp Kunden, Hindernisse bei der Implementierung von GenAI zu überwinden. Mit diesen Lösungen können Unternehmen ihre Daten schneller und effizienter in GenAI-Anwendungen einsetzen und ihre Konkurrenten übertreffen."

NetApp setzt seine Innovationen im KI-Ökosystem fort:

Domino Data Labs wählt Amazon FSx für NetApp ONTAP: Um den Stand der Machine-Learning-Operationen (MLOps) voranzutreiben, hat NetApp eine Partnerschaft mit Domino Data Labs geschlossen und unterstreicht damit die Bedeutung einer nahtlosen Integration in KI-Workflows. Ab heute nutzt Domino Amazon FSx für NetApp ONTAP als zugrunde liegenden Speicher für Domino-Datensätze, die auf der Domino Cloud-Plattform ausgeführt werden, um eine kostengünstige Leistung, Skalierbarkeit und die Möglichkeit zur Beschleunigung der Modellentwicklung zu bieten. Zusätzlich zur Nutzung von FSx für NetApp ONTAP durch Domino haben Domino und NetApp auch mit einer gemeinsamen Entwicklung begonnen, um die MLOps-Plattform von Domino direkt in NetApp ONTAP zu integrieren und so die Datenverwaltung für KI-Workloads zu vereinfachen.

Um den Stand der Machine-Learning-Operationen (MLOps) voranzutreiben, hat NetApp eine Partnerschaft mit Domino Data Labs geschlossen und unterstreicht damit die Bedeutung einer nahtlosen Integration in KI-Workflows. Ab heute nutzt Domino Amazon FSx für NetApp ONTAP als zugrunde liegenden Speicher für Domino-Datensätze, die auf der Domino Cloud-Plattform ausgeführt werden, um eine kostengünstige Leistung, Skalierbarkeit und die Möglichkeit zur Beschleunigung der Modellentwicklung zu bieten. Zusätzlich zur Nutzung von FSx für NetApp ONTAP durch Domino haben Domino und NetApp auch mit einer gemeinsamen Entwicklung begonnen, um die MLOps-Plattform von Domino direkt in NetApp ONTAP zu integrieren und so die Datenverwaltung für KI-Workloads zu vereinfachen. Allgemeine Verfügbarkeit von AIPod mit Lenovo für NVIDIA OVX : Die im Mai 2024 angekündigte konvergente Infrastrukturlösung NetApp AIPod mit Lenovo ThinkSystem-Servern für NVIDIA OVX ist jetzt allgemein verfügbar. Diese Infrastrukturlösung ist für Unternehmen konzipiert, die generative KI- und RAG-Funktionen nutzen möchten, um die Produktivität zu steigern, Abläufe zu optimieren und neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen.

: Die im Mai 2024 angekündigte konvergente Infrastrukturlösung NetApp AIPod mit Lenovo ThinkSystem-Servern für NVIDIA OVX ist jetzt allgemein verfügbar. Diese Infrastrukturlösung ist für Unternehmen konzipiert, die generative KI- und RAG-Funktionen nutzen möchten, um die Produktivität zu steigern, Abläufe zu optimieren und neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen. Neue Funktionen für FlexPod AI: NetApp veröffentlicht neue Funktionen für seine FlexPod AI-Lösung, die hybride Infrastruktur- und Betriebsplattform, die die Bereitstellung moderner Workloads beschleunigt. FlexPod AI mit RAG vereinfacht, automatisiert und sichert KI-Anwendungen und ermöglicht es Unternehmen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen. Mit Cisco Compute, Cisco Network und NetApp Storage profitieren Kunden von niedrigeren Kosten, effizienter Skalierung, schnellerer Wertschöpfung und geringeren Risiken.

"Die Implementierung von KI erfordert eine Reihe fein abgestimmter Teile der Technologieinfrastruktur, die perfekt zusammenarbeiten müssen", so Mike Leone, Practice Director, Data Analytics AI, Enterprise Strategy Group, Teil von TechTarget. "NetApp bietet robuste Speicher- und Datenverwaltungsfunktionen, die Kunden bei der Ausführung und Unterstützung ihrer KI-Datenpipelines unterstützen. Aber die Speicherung ist nur ein Teil des Puzzles. Durch die Zusammenarbeit mit anderen branchenführenden Anbietern im Bereich der KI-Infrastruktur können NetApp-Kunden sicher sein, dass ihre Rechen-, Netzwerk-, Speicher- und KI-Softwarelösungen nahtlos integriert werden, um KI-Innovationen voranzutreiben."

NetApp ist das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, das einheitliche Datensicherung, integrierte Datendienste und CloudOps-Lösungen kombiniert, um eine Welt voller Störungen in Chancen für alle Kunden zu verwandeln. NetApp erstellt eine silofreie Infrastruktur, die Beobachtbarkeit und KI nutzbar macht, um die branchenweit bestmögliche Datenverwaltung zu ermöglichen. Als einziger unternehmensweiter Speicherservice, der in die weltweit größten Clouds nativ eingebettet ist, bietet unsere Datenspeicherung eine nahtlose Flexibilität. Darüber hinaus kreieren unsere Datenservices durch überlegene Cyber-Resilienz, Führung und Applikations-Agilität einen deutlichen Datenvorteil. Unsere CloudOps-Lösungen bieten durch Beobachtbarkeit und KI die kontinuierliche Optimierung der Leistung und Effizienz. Unabhängig vom Datentyp, der Arbeitsbelastung oder der Umgebung sind Sie in der Lage, Ihre Dateninfrastruktur mithilfe der NetApp zu transformieren, um Ihre unternehmerischen Möglichkeiten zu verwirklichen. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Handelsmarken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

