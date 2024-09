"Der Aktionärsbrief"

www.bernecker.info

Vorstandschef Grieder hatte knapp 1 Mio. € in das Unternehmen investiert und 27.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von etwa 36,40 € pro Stück gekauft. Die Aktie hat seit Jahresbeginn über 42 % verloren, bedingt durch eine sinkende Nachfrage im Luxusgütersegment und Herausforderungen im Turnaround-Plan der Marken Hugo und Boss. Auch die Analysten werden tendenziell skeptischer: Warburg Research hat am Freitag das Kursziel leicht von 75 auf 74 € gesenkt. BofA hat ihr Votum "Kaufen" in "Underperform" reduziert. Mittlerweile deutet sich eine Bodenbildung um 35 € herum an.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief, Ausgabe 39.Schlaglichter dieser Ausgabe:- China schnürt ein Maßnahmenpaket- MERCEDES-BENZ musste zurückrudern- Schafft TUI den Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend?- Lupe: GoldminensektorBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion /