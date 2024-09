Die TUI-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen deutlich erholt, knackte jüngst sogar den GD200 und generierte so ein frisches Kaufsignal. Am Dienstag veröffentlichte der Reisekonzern zudem ein solides Buchungsupdate. Die Aktie reagierte wie die Analysten positiv. Bei den Kurszielen sind die Experten jedoch uneins.So ist Bernstein-Analyst Richard Clarke in seiner am Mittwoch veröffentlichten Studie weiterhin vorsichtig für die TUI-Aktie gestimmt. Mit einem Kursziel von 6,80 Euro traut er dem Titel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...