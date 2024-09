DJ Aktien Schweiz fester - Luxus-Werte legen weiter zu

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat zur Wochenmitte den dritten Handelstag in Folge mit einem Plus geschlossen. Erneut waren mit Richemont (+2,2%) und Swatch (+1,7%) die Werte aus dem Luxusgüter-Segment gesucht. Denn die chinesische Notenbank hat nach der Reihe von Zinssenkungen und Stimuli zur Unterstützung der strauchelnden heimischen Wirtschaft am Dienstag einen weiteren Leitzins gesenkt. Dies war aber am Vortag bereits angekündigt worden. Die Luxusgüter wurden vor diesem Hintergrund weiter von der Hoffnung auf eine Belebung des wichtigsten Marktes China gestützt.

Der SMI verbesserte sich um 0,8 Prozent auf 12.148 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 14,63 (zuvor: 19,11) Millionen Aktien.

Die Blicke der Teilnehmer waren zudem bereits auf die Zinsentscheidung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am Donnerstag gerichtet. Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank die Zinsen gesenkt haben, dürfte auch die SNB ihre Geldpolitik weiter lockern, so ein Marktteilnehmer. Dabei wird mehrheitlich von einer Senkung um 25 Basispunkte ausgegangen. Aber auch eine Senkung um 50 Basispunkte sei nicht auszuschließen, hieß es.

Auch die Aufschläge bei den Index-Schwergewichten Nestle, Novartis und Roche stützten das Sentiment. Diese legten um bis zu 0,9 Prozent zu.

Im Blickpunkt standen auch die Versicherungswerte. So hat JP Morgan die Aktien von Helvetia (+5,8%) mit der Einstufung "Overweight" gestartet. Dagegen lautete die Ersteinstufung der Analysten für Baloise (+0,2%) "Underweight". Die Beobachtung von Swiss Life (+0,3%) wurde mit "Neutral" aufgenommen.

