CARBIOS und SLEEVER® präsentieren eine bahnbrechende Innovation im Bereich der Verpackungssicherheit: SEELCAP® ONEGO, den weltweit ersten im Heimkompost biologisch abbaubaren manipulationssicheren Erstöffnungsschutz. Diese Neuentwicklung, die auf der LuxePack Monaco vorgestellt wird, vereint zwei wesentliche Innovationen: die Integration des Enzyms CARBIOS Active in eine Biopolymermischung und ein ökologisches Konzept. SEELCAP® ONEGO verspricht einen um 70% geringeren CO2-Fußabdruck im Vergleich zu herkömmlichen Schrumpffolien und verbessert die Kreislauffähigkeit von Verpackungen erheblich.

Marktpotenzial und Industrieintegration

Die neue Technologie adressiert den wachsenden Bedarf an nachhaltigen Verpackungslösungen, insbesondere in der Getränke- und Spirituosenindustrie. SEELCAP® ONEGO lässt sich nahtlos in bestehende Produktionslinien integrieren und ist mit verschiedenen Verarbeitungssystemen kompatibel. Diese Innovation könnte CARBIOS' Position im Markt für umweltfreundliche Verpackungslösungen stärken und potentiell neue Umsatzströme erschließen, was für Anleger von besonderem Interesse sein dürfte.

CABRIOS Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...