Berlin (ots) -Der Personalwechsel an der Spitze wird für eine Rückkehr zu Wahlerfolgen nicht reichen. Dafür müssen sich die Grünen auf die Frage einlassen, warum sich die Ampel-Verdrossenheit bei so vielen Wählern vor allem an ihnen festmacht, warum Begriffe wie Bevormundung oder gar Gängelung so häufig mit ihnen in Verbindung gebracht werden.Weniger Staatsgläubigkeit und Regelungswut, weniger Dogma und auch mal ein glasklares Eingeständnis - Korrekturen inklusive - die Energiewende in Deutschland wirtschafts- und in vielen Ergebnissen klimaschutzfeindlich angelegt zu haben: Wer immer die Grünen von November an führen soll, kommt darum nicht herum.