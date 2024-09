EQS-News: Dubai Electricity and Water Authority ( DEWA) / Schlagwort(e): Konferenz

Der Weltgipfel für grüne Wirtschaft 2024 [World Green Economy Summit 2024] betont die entscheidende Rolle grüner Finanzierungen bei der Stärkung der Klimaresilienz und der Förderung nachhaltiger Entwicklung Angesichts der wachsenden klimatischen Herausforderungen, denen die Welt gegenübersteht, gewinnt die Rolle der Klimafinanzierung bei der Stärkung der Widerstandsfähigkeit in verschiedenen Regionen zunehmend an Bedeutung, insbesondere für die am stärksten gefährdete Länder. Angemessene Finanzmittel sind unerlässlich, um Initiativen zur Minderung und Anpassung zu unterstützen, damit diese Länder die Auswirkungen des Klimawandels bewältigen und gleichzeitig die nachhaltige Entwicklung vorantreiben können. Laut dem Bericht "Global Landscape of Climate Finance 2023" der Climate Policy Initiative stiegen die globalen Investitionen in Klimaprojekte zwischen 2021 und 2022 auf 1,3 Billionen US-Dollar an. Um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen, müssen diese Investitionen jedoch verfünffacht werden. Als Vorreiter im globalen Klimaschutz haben die VAE eine zentrale Rolle bei der Mobilisierung von Klimafinanzierungen durch eine Reihe internationaler Initiativen übernommen, die die globale Klimaschutzagenda voranbringen und die internationale Zusammenarbeit im Bereich ökologischer Nachhaltigkeit und der grünen Transformation fördern. Die 10. Ausgabe des **World Green Economy Summit** (WGES), organisiert vom Dubai Supreme Council of Energy, der Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) und der World Green Economy Organization (WGEO), legt einen besonderen Fokus auf Klimafinanzierung als Kernthema. Klimafinanzierung wird als wesentlicher Faktor zur Stärkung der Klimaresilienz betrachtet und bildet einen zentralen Punkt der Diskussionen zwischen globalen Führungskräften, Experten und Spezialisten für grüne Finanzen. Der WGES findet vom 2. bis 3. Oktober 2024 im Dubai World Trade Centre statt. Die Anmeldung ist unter [ www.WGES.ae ]( www.WGES.ae ) möglich. "Der World Green Economy Summit hat sich als eine Säule der globalen Klimabewegung und als führende Plattform für Diskussionen rund um den grünen Wandel etabliert. Die 10. Ausgabe des Gipfels baut auf den Ergebnissen der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (COP28) auf, die im letzten Jahr von den VAE in der Expo City Dubai ausgerichtet wurde. Einer der größten Erfolge der COP28 war der historische Konsens der VAE, der durch einen ehrgeizigen und umfassenden Plan neue Wege für internationale Klimaschutzmaßnahmen aufzeigte. Zu den zentralen Beschlüssen gehörte die Einführung des VAE-Rahmens für globale Klimaresilienz, der darauf abzielt, die weltweiten Anpassungsbemühungen zu verstärken, um die Folgen des Klimawandels durch die Unterstützung klimaresistenter, nachhaltiger Entwicklungsziele zu bewältigen. Dieses Jahr hebt der Gipfel die Bedeutung der Klimafinanzierung als zentrales Instrument für den Aufbau einer grünen, widerstandsfähigen und gerechten Zukunft hervor. Durch die Mobilisierung der notwendigen Finanzmittel und Investitionen wollen wir die Kluft zwischen Industrie- und Entwicklungsländern überwinden, die am stärksten betroffenen Gemeinschaften unterstützen und uns mit lokalen sowie globalen Initiativen abstimmen, um Finanzierungsmechanismen gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu nutzen," sagte Seine Exzellenz HE Saeed Mohammed Al Tayer, stellvertretender Vorsitzender des Dubai Supreme Council of Energy, MD & CEO von DEWA und Vorsitzender der WGEO. Verteilt von der APO Group im Auftrag der Dubai Electricity and Water Authority (DEWA). Bild herunterladen: https://apo-opa.co/47HRpcB



