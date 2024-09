Ethereum-Prognose: Folgt in den nächsten 5 Wochen der Anstieg um über 90 Prozent?

Der Markt sieht entspannt aus und fast noch entspannter die Anleger, die wieder vermehrt investieren. Dazu haben sie auch allen Grund, denn allem Anschein nach hat sich die Situation in Ethereum ebenso wie im restlichen Kryptomarkt wieder stark gebessert.

Der Ethereum Fear & Greed Index, der vor einigen Wochen noch totale Panik anzeigt, steht derzeit auf 61 Punkten, somit auf leichter Gier und ist daher ein Signal für einen ganz entspannten Markt. In einigen Tagen beginnt der Oktober, der am Kryptomarkt oft auch Uptober aufgrund seiner starken saisonalen Anstiege genannt wird. Und es sieht fast so aus, als hielte er einige Überraschungen für Ethereum-Investoren bereit …

Ethereum Fear and Greed Index is 61 - Greed

Current price: $2,622 pic.twitter.com/woZzHWWda2 - Ethereum Fear and Greed Index (@EthereumFear) September 25, 2024

Ethereum hat eine wichtige Marke überschritten

Ethereum befindet sich weiter auf dem aufsteigenden Ast. Dabei konnte der Kurs nun den ersten wichtigen Widerstand durchbrechen. Dieser lag bei dem Hoch von 2.597 US-Dollar und wurde schon am Montag überschritten. Dennoch macht der Kurs hier eine Pause, was aber bei solchen Marken nicht ungewöhnlich ist.

(Der Kurs von Ethereum hat den ersten wichtigen Widerstand bereits vor 2 Tagen durchbrochen und legt eine kleine Konsolidierung hin - Quelle: Tradingview.com)

Nach diesem Widerstand folgen 2 weitere wichtige, die einem Anstieg auf 5.000 US-Dollar und damit über 90 Prozent im Weg stehen. Einer liegt bei der Linie bei 2.820 US-Dollar und einer beim EMA 200, auf dem Bild als blaue Linie dargestellt. Durchbricht der Kurs diese beiden, könnte er einen gewaltigen Schub erhalten.

Indikatoren, ETFs und Uptober - Das spricht für einen starken Anstieg in Ethereum

Der Anstieg in Ethereum wird nicht nur durch das Momentum und Sentiment getrieben, sondern auch durch viele weitere Faktoren. Besonders günstig ist hierbei, dass derzeit alle in dieselbe Richtung zeigen. Aus Sicht der technischen Analyse sind das vor allem der MACD, der bereits seit Tagen ein Kaufsignal zeigt und ein sehr treffsicherer Indikator am Kryptomarkt ist, sowie die Tatsache, dass der Kurs kurz davor zu sein scheint, einen neuen Trend auszubilden.

(Der Kurs von Ethereum bildet einen möglichen neuen Trend aus - Quelle: Tradingview.com)

Doch auch auf fundamentaler und saisonaler Seite erhält der Ethereum-Kurs derzeit starke Unterstützung. So erzielten die Ethereum-ETFs gestern mit 62,5 Mio. US-Dollar den höchsten Zufluss an Geldern von institutionellen Investoren seit Bestehen. Je positiver die Kursentwicklung wird, desto positiver werden voraussichtlich die Zuflüsse, was den Kurs wieder positiv beeinflusst, wodurch eine Aufwärtsspirale entsteht.

Zusätzlich wird die starke saisonale Phase des Oktobers den Kurs voraussichtlich in den nächsten Tagen stützen. Damit hat Ethereum beste Chancen, das alte Allzeithoch bei 4.891,70 US-Dollar aus dem Jahre 2021 zu knacken. Auch hier wird der Kurs wahrscheinlich eine kurze Pause einlegen, ehe sich der Anstieg auf 5.000 US-Dollar und damit insgesamt über 90 Prozent fortsetzen dürfte.

Wird dieser Coin x25 schaffen, während Ethereum um 90 Prozent ansteigt

Wenn Ethereum tatsächlich um 90 Prozent ansteigt, wie derzeit alle Prognosen behaupten, dann wäre es nur logisch, dass einige kleinere Coins rund um Ethereum noch höhere Gewinne erzielen. Besonders gute Chancen haben Coins, die mit einer Layer-2-Lösung ein Upgrade zur stabilen, aber etwas veralteten Ethereum-Blockchain bilden. Da ist besonders Pepe Unchained ($PEPU) hervorzuheben. Ein Coin, der sich im ICO befindet, aber schon jetzt eine Community von über 26.000 Anleger hat und auf über 15,2 Mio. US-Dollar angestiegen ist.

Investiere noch heute in Pepe Unchained.

(Pepe Unchained hat eine unglaublich leistungsfähige Layer-2-Lösung - Quelle: pepeucnhained.com)

Die Blockchain von $PEPU ermöglicht deutlich schnellere und effizientere Transaktionen und das auch noch unter geringeren Gebühren als etwa die Ethereum-Blockchain. Für andere Entwickler ist sie leicht zu adaptieren, weshalb sie, ähnlich wie die von Base, ein ganzes Ökosystem neuer Coins begründen könnte. Damit würde der Kurs von $PEPU höchstwahrscheinlich ordentlich explodieren, womit vor allem Investoren, die den Coin noch im derzeit laufenden ICO kauften, exorbitant hohe Gewinne von bis zu x25 erzielen könnten.

Klicke jetzt hier, um die Chancen von $PEPU zu nutzen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.