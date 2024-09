XRP-Coin könnte laut POC zentrale Rolle in SWIFT spielen

Eines der größten Ziele der XRP-Community ist die Ersetzung des internationalen Zahlungsnetzwerkes SWIFT. Zuletzt schien es jedoch immer wahrscheinlicher, dass der XRPL neben CBDCs und Stablecoins dabei nur eine untergeordnete Rolle spielen könnte.

Nun wurde jedoch ein Ausschnitt eines POC (Proof of Concept) veröffentlicht, in welchem lediglich der XRP-Coin bei der Nutzung innerhalb des SWIFT-Netzwerkes erwähnt wird. Was genau dahintersteckt und ob es nur ein Betrug ist, wollen wir im folgenden Beitrag näher analysieren.

Kann die SWIFT-Adoption den XRP-Coin wirklich beflügeln?

Auf X wurde von XRP Avengers ein Ausschnitt aus einem Proof of Concept von dem internationalen Zahlungsnetzwerk SWIFT geteilt, in welchem der XRP-Coin als ein möglicher Übermittlungswert genutzt wird.

Dadurch könnte die Nachfrage nach dem Token gesteigert werden, was sich wiederum förderlich auf den Preis auswirken kann. Andererseits ist es aber auch denkbar, dass stattdessen Stablecoins oder CBDCs verwendet werden.

Laut dem Bericht soll SWIFT gpi in die Corda-Plattform von R3 integriert werden. Somit sind eine effizientere, günstigere und sicherere Abwicklung von grenzüberschreitenden Transaktionen in Fiatwährungen geplant.

Allerdings ist XRP in dem Proof of Concept nur ein Beispiel und so werden auch andere Kryptowährungen zusammengefasst erwähnt. Dennoch deutet es auf eine Sonderrolle des XRP-Coins hin, da es der einzige genannte Token ist.

Ist die SWIFT-Adoption ein Betrug?

Während einige aus der Ripple-Community die Echtheit der Quelle angezweifelt haben, wurde der Beitrag von anderen begrüßt. Tatsächlich scheint es sich um einen Ausschnitt eines Dokuments von Corda zu handeln.

Bereits im Jahr 2019 wurde eine Partnerschaft zwischen SWIFT und R3 Corda Settler geschlossen, um GPI-Zahlungen zu testen. Das Unternehmen hat sich wiederum auf die Abwicklung von Blockchain-Transaktionen spezialisiert und XRP neben XDC als eine der ersten Kryptowährungen adoptiert.

In einem Bericht vom SWIFT-Netzwerk werden zudem Stablecoins und CBDCs neben einer Förderung der Interoperabilität durch Chainlink erwähnt. Somit könnte XRP zwar eine wichtige Rolle einnehmen, jedoch wohl nicht der einzige Profiteuer sein. Zudem ist es auch denkbar, dass er nur marginal profitiert.

Schon zu Beginn des Monats hat @_Crypto_Barbie auf X einen Screenshot geteilt, in welchem zu sehen war, dass der XRPL in das SWIFT-Netzwerk geladen wird. Hinzu kam der Bericht "Trends in Regional Payments", in welchem hervorgehoben wurde, dass die Verbreitung der Zahlungsplattform FedNow im nächsten Jahr stark voranschreiten wird und der XRP-Coin davon stark profitieren soll.

Bis Ende 2024 würde das neue Zahlungsnetzwerk bereits von 50 % der Banken adoptiert werden. Dann wäre es auch leichter rechtfertigbar, dass man sich diesem öffnet. In dem Bericht heißt es sogar: "Jeder wird darauf sein, weil jeder darauf ist".

XRPL soll auch bei der Tokenisierung eine große Rolle spielen

Das SWIFT-Team plant, das Netzwerk zu optimieren und so sollen nun neben den Kryptowährungen auch die Tokenisierung stärker vorangetrieben werden. Dies ist auch ein Ziel, welches das Team von Ripple Labs verfolgt.

So ist durch die Zusammenarbeit mit der britischen Kryptobörse Archax eine Tokenisierung von RWAs (Real World Assets) im Umfang von mehreren Hunderten Millionen US-Dollar geplant.

Ebenfalls wird der eigene Stablecoin RLUSD und weitere für Edelmetalle entwickelt. Auch diese könnten das Interesse des SWIFT-Netzwerkes erwecken und die Zusammenarbeit mit Ripple noch weiter ausbauen.

Dennoch bleibt zweifelhaft, ob SWIFT weiterhin seine Dominanz aufrechterhalten kann. Schließlich verfolgen die an Größe gewinnenden BRICS-Nationen die Dedollarisierung, da die Weltreservewährung ihrer Ansicht nach zur Unterdrückung anderer Länder missbraucht wurde.

Das SWIFT-Netzwerk gilt hingegen als zentral kontrolliert und den Wünschen der USA sowie vielleicht auch anderer Länder unterworfen. Laut den Aussagen des bekannten amerikanischen Ökonomen Jeffrey Sachs würde das Land jedoch auf die absolute Dominanz abzielen und jedem Konkurrenten den Aufstieg verhindern.

Angesichts dessen scheint es unwahrscheinlich, dass sich die BRICS-Länder noch einmal diesem Machtapparat unterwerfen und deshalb eher nach dezentralen oder von ihnen zentral kontrollierten Alternativen Ausschau halten. Da sie 26,3 % des GDPs, 46 % der Weltbevölkerung und 43,1 % des Öls ausmachen, spielen sie eine große Rolle.

Riskieren Sie keine Verluste mit XRP

Wie das Beispiel von XRP zeigt, können Kryptowährungen auch über sechs Jahre keinerlei Kursgewinne verzeichnen. Einer der Hauptgründe war vorwiegend die Gerichtsverhandlung mit der SEC, was sich an der darauffolgenden Erholungsrally gezeigt hat. Dennoch hätten Sie mit dem XRP-Coin über die letzten Jahre abzüglich der Inflation mehr als 22 % Verlust gemacht.

