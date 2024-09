Diese Immobilienunternehmen setzen auf Transparenz und Nachhaltigkeit

Der Immobiliensektor ist ein wichtiger Teil der Volkswirtschaft, jedoch wird das Marktgeschehen durch gesetzliche Regulierungen wie die Mietpreisbremse sowie durch selbstgemachte Unvollkommenheiten eingeschränkt. Die mangelnde Transparenz und die Marktmacht von Zwischenakteuren wie Maklern gehören zu den zentralen Problemen. Eine weitere große Herausforderung für die gesamte Immobilienbranche, sowohl im privaten als auch gewerblichen Bereich, ist der Wandel zur Klimaneutralität. Ohne die umfassende, klimagerechte Modernisierung vor allem von Bestandsgebäuden wird Deutschland das Ziel der Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts kaum erreichen. Um die Immobilienwirtschaft schnell auf Kurs zu bringen, haben sich zahlreiche agile Unternehmen etabliert. Sie schaffen Transparenz und bieten klare Lösungen für mehr Nachhaltigkeit. Hervorzuheben sind vier besonders innovative Unternehmen. Ohne-Makler: Der Name ist Programm

Erstmals seit dem Jahr 2022 steigen die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland wieder. Für alle, die ihre oder eine geerbte Eigentumswohnung oder ein Haus jetzt verkaufen möchten, ist das eine gute Nachricht. Wäre da nicht so mancher Makler: Je nach Bundesland kassieren diese bis zu 7,1 Prozent der Verkaufssumme, hälftig zu zahlen durch Käufer und Verkäufer des Objekts. Das kann im Einzelfall mehrere zehntausend Euro ausmachen. Doch braucht es Makler wirklich immer und ohne Ausnahme für einen gelungenen Verkauf? Das Immobilienportal ohne-makler.net trägt die Antwort bereits im Namen. Mit einer Immobilienanzeige platzieren Verkaufswillige das Objekt auf allen wichtigen und Nischen-Portalen. Der Clou: Sie müssen für das digitale Inserat auch nur einmal bezahlen. Mit der einfachen Eingabemaske erstellen Kunden komfortabel ein professionelles Internet-Exposé: Objektdaten eingeben, Text schreiben, Bilder hochladen, fertig. Nachträgliche Änderungen sind jederzeit möglich. PriceHubble: Big Data liefert exakte Infos zu Marktwert oder Sanierungspotenzial

PriceHubble ist ein in der Schweiz gegründetes, international tätiges B2B-Unternehmen, das digitale Lösungen für die Finanz- und Immobilienwirtschaft entwickelt. Das Produktportfolio besteht aus Big-Data-Lösungen, fortschrittlichen statistischen Analyseverfahren und schnell erfassbaren Visualisierungen. Auch hier steht Transparenz klar im Fokus. Dank dieser auch optisch ansprechend aufbereiteten Daten können Kunden Immobilien- und Investitionsentscheidungen, Bausimulationen oder energetische Sanierungspotenziale genauestens vorausberechnen. Die digitalen Lösungen von PriceHubble unterstützen sämtliche Akteure der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette - von Banken bis zu Maklern. PriceHubble ist bereits in elf Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 200 Mitarbeitende. Optiml: Wegbereiter für die klimaneutrale Immobilienwirtschaft

Bei Optiml mit Sitz in Zürich handelt es sich um ein Spin-off der renommierten Schweizer Hochschule ETH. Das Unternehmen versteht sich als Partner der Immobilienexperten, die sich derzeit in einem herausfordernden Spagat befinden: Sie müssen die immer höheren Nachhaltigkeitsanforderungen etwa an den Energieverbrauch von Immobilien erfüllen und dabei zugleich nicht die Rentabilität der Projekte aus dem Blick verlieren. Aufseiten von Optiml arbeiten daher sowohl Nachhaltigkeitsprofis als auch BWL-Cracks. Sie unterstützen die Immobilienwirtschaft mit ihrem IT- und KI-Wissen sowie smarten Algorithmen: Denn immer noch leidet die Immobilienwirtschaft unter unzureichenden Daten und Tools für Asset- und Portfolio-Entscheidungen oder unter manuellen Arbeitsabläufen. Rockethome: Lösungen für smarte und nachhaltige Gebäude

Rockethome plant, realisiert und betreibt schlüsselfertige Home-Energy-, Smart-Building- und Property-Management-Lösungen im Interesse von Bewohnern, Mietern, Eigentümern, Verwaltern und deren Dienstleistern in der Immobilienwirtschaft. Als ganzheitlicher Anbieter organisiert das Kölner Startup über sein Ökosystem alle notwendigen Geräte, Services und Energiedienstleistungen. Kunden erhalten eine Immobilie, die bis zu 40 Prozent energieeffizienter und dank der digitalen Verwaltung auch bis zu 30 Prozent kostengünstiger geführt werden kann. Enthaltene Werte: DE0009653386

