Die Aktie des kanadischen Unternehmens Traction Uranium Corp. steht vor bedeutenden Veränderungen an der Börse Frankfurt. Am 25. September 2024 wird das Wertpapier zum letzten Mal unter der bisherigen ISIN CA89239Q1081 gehandelt. Diese Entwicklung geht einher mit einer geplanten Kapitalmaßnahme, die am darauffolgenden Tag in Kraft tritt.

Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1

Im Zuge der Umstrukturierung erfolgt eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis von 10:1. Ab dem 26. September 2024 wird die Aktie unter der neuen ISIN CA89239Q2071 geführt. Diese Maßnahme könnte darauf abzielen, die Attraktivität des Titels für Investoren zu steigern und die Handelsposition des Unternehmens zu verbessern. Anleger sollten die Auswirkungen dieser Veränderung auf ihre Portfolios sorgfältig prüfen und gegebenenfalls ihre Anlagestrategien anpassen.

