Köln (ots) -Der ARD-Talk "maischberger" ist heute (Mittwoch, 25.9.2024) in Köln mit dem Deutschen Fernsehpreis 2024 in der Kategorie "Beste Information" ausgezeichnet worden. Die ARD-Gemeinschaftsproduktion, die vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions hergestellt wird, wurde bei der von Barbara Schöneberger moderierten TV-Gala geehrt.WDR-Intendant Tom Buhrow: "Sandra Maischberger bringt mit ihrer ruhigen und dennoch direkten Art Klarheit und Struktur in oft aufgeladene politische Themen. Ihr Erfolg beim Publikum über so viele Jahre spricht für sich. Meinen herzlichen Glückwunsch!"Die Entscheidung, wer ausgezeichnet wird, fällte eine Fachjury unter dem Vorsitz des Produzenten Wolf Bauer. "maischberger" ist dienstags und mittwochs um 22.50 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen.Bei der "Nacht der Kreativen" am Vorabend gewann Annette Muff den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Montage Information/Dokumentation": Die Doku-Reihe "Capital B - Wem gehört Berlin" von arte/rbb/WDR/Port au Prince/Fruitmarket illustriert die deutsche Hauptstadt seit dem Mauerfall.Der Deutsche Fernsehpreis wird zur Würdigung hervorragender Leistungen für das Fernsehen vergeben. Den Kreis der Stifter des Deutschen Fernsehpreises bilden die Intendanten bzw. Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der beteiligten Programmanbieter: WDR-Intendant Tom Buhrow für die ARD als diesjähriger Vorsitzender des Stifterkreises, Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL,RTL+ und CCO RTL Deutschland, Henrik Pabst, Chief Content Officer und Geschäftsführer der Seven.One Entertainment Group, ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler und Arnim Butzen, Senior Vice President TV & Entertainment der Telekom Deutschland. Die Streaming-Anbieter Disney+, Netflix und Prime Video sind seit 2023 Partner des Deutschen Fernsehpreises.Die turnusmäßige Federführung für den Deutschen Fernsehpreis 2024 hat der WDR stellvertretend für die ARD übernommen.