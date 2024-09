5 Memecoins für einen ertragreichen Krypto-Herbst

Wie schon im Frühjahr dieses Jahres beginnen aktuell wieder Memecoins kräftig zu steigen. Bereits in der ersten Jahreshälfte zeigte sich, dass dieses Narrativ besonders viel Potenzial für Händler bot, da eine Vielzahl von Coins neue Rekorde aufgestellt hat. Daher haben wir uns auf die Suche gemacht, welche Token im Herbst und Winter ihre aktuellen Kurse deutlich steigern könnten und somit Gewinne für risikofreudige Investoren bieten können.

1.Pepe Unchained

Als ersten Token wollen wir den noch im Vorverkauf befindlichen Pepe Unchained ($PEPU) betrachten. Dieser Coin zeichnet sich als Mischung aus Memecoin und einer technologisch fortschrittlichen Blockchain-Lösung aus. Die Herausgeber planen, gleichzeitig mit dem Token eine eigene Blockchain, einen Blockchain-Explorer, eine Brücke zu Ethereum sowie eine eigene dezentrale Börse zu launchen.

Pepe Unchained - Groundbreaking Layer 2 Blockchain technology.



Welcome to the future of meme coins. pic.twitter.com/iC9b6YSynT - Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 6, 2024

Die Idee dahinter ist, vor allem Coins wie den "alten Pepe" von langsamen, teuren Blockchains wie Ethereum zu befreien. Mit einer 100-mal schnelleren Transaktionsgeschwindigkeit und deutlich niedrigeren Gebühren kommen hier Memecoin-Trader garantiert auf ihre Kosten. Die skalierbare Layer-2-Blockchain bietet ein optimales Handelsumfeld, das in Zukunft auch auf andere Coins ausgeweitet werden soll. Analysten und Experten gehen davon aus, dass der Token sich vervielfachen könnte.

Hier Pepe Unchained Token kaufen.

2.PopCat

In den letzten Tagen besonders aufgefallen ist der Coin PopCat. Als Solana-basierter Token erreichte er heute Morgen gegen 4 Uhr sein neues Allzeithoch und durchbrach die Marktkapitalisierung von einer Milliarde US-Dollar. Laut CoinMarketCap zeigt sich eine Steigerung von unglaublichen 25.959 Prozent seit dem 3. Januar, was Früh-Investoren bereits enorme Renditen beschert hat. Sollte es dem Coin gelingen, in die Riege von Dogecoin aufzusteigen, könnten weitere Zuwächse von zwei bis dreihundert Prozent möglich sein.

Technische Aussichten für Popcat, Quelle: https://coincodex.com/crypto/popcat/price-prediction/

Auch die technische Analyseplattform CoinCodex prognostiziert, dass der Coin im Jahr 2025 einen Preis von 4,8 US-Dollar erreichen könnte, was eine 480-prozentige Steigerung vom aktuellen Wert bedeuten würde.

Hier zu CoinMarketCap und PopCat.

3.GameStop

Nicht umsonst hat das GameStop-Zocken in der Vergangenheit bereits mehrmals für Aufsehen gesorgt. Nach einem guten Start gelang dem Coin ein rascher Anstieg von 0,00615 US-Dollar auf 0,0124 US-Dollar, was einer schnellen Verdoppelung des Preises entsprach. Danach fiel der Coin allerdings wieder stark ab, bis auf 0,005354 US-Dollar. Doch am 13. Mai explodierte der Coin um 2800 Prozent nach oben und konnte im Juni nochmals um über 500 Prozent steigen. Wer zum Tiefstand im Mai gekauft hat, erreichte eine Rendite von fast 4000 Prozent.

Gamestop Kurs, Quelle: www.dextools.io

Aktuell wird der Coin bei 0,0037 US-Dollar gehandelt, wobei ihm im kommenden Bullrun im Herbst durchaus ein erneutes Ausbrechen zugetraut werden kann.

Hier zu GameStop auf Dextools.

4.Mother Iggy

Der Mother Iggy Token (MOTHER), ins Leben gerufen von der australischen Rapperin Iggy Azalea, gewinnt in der Kryptowelt zunehmend an Aufmerksamkeit. Der Token wurde als Memecoin auf der Solana-Blockchain eingeführt und kombiniert unterhaltsame Aspekte mit dezentraler Finanztechnologie (DeFi). Kürzlich verzeichnete der Token einen Preisanstieg von über 30 Prozent auf etwa 0,092 US-Dollar. Dieser Anstieg wurde durch die Ankündigung eines Online-Casinos namens Motherland ausgelöst, in dem MOTHER als primäre Währung verwendet werden soll. Durch Iggys starke Präsenz in den sozialen Medien wird die Nachfrage weiter angekurbelt, was den Token von anderen Memecoins abhebt.

If you or someone you know has been personally victimized by $MOTHER @IGGYAZALEA bringing ass to crypto you may be entitled to financial compensation



Call Now 1-833.666.2738 pic.twitter.com/Yl77wJbtEb - $mother (@MOTHERprovides) September 24, 2024

Mittlerweile wird der Coin auch in realen Anwendungsfällen genutzt, wie z.B. als Zahlungsmittel für Smartphones oder Abonnements. Derzeit befindet sich der Coin wieder in einem starken Aufwärtstrend, mit einer Steigerung von über 140 Prozent in den letzten 7 Tagen. Trotzdem bleibt bis zum Allzeithoch noch immer 100 Prozent Potenzial übrig, wobei dem Token aufgrund seiner Viralität sogar noch mehr zugetraut werden könnte.

5.Crypto All Stars

Ein weiterer Vorverkaufstoken, der im Herbst ebenfalls enorme Gewinne für seine Investoren bringen könnte, ist der Crypto All Stars Coin ($STARS). Mit dem neuartigen MemeVault Staking wollen die Herausgeber eine Möglichkeit schaffen, die Memecoins der Welt in einem gemeinsamen Staking zu kombinieren. Dies stellt ein absolutes Novum dar und bringt eine raffinierte Methodik ins System. Wer gleichzeitig die $STARS-Token staked, kann bis zum Dreifachen der Renditen erhalten.

MemeVault als Novum, Quelle: https://cryptoallstars.io/de

Das schafft einen natürlichen Anreiz zum Kauf von Crypto All Stars Token, da kaum ein Investor sich diese Möglichkeit entgehen lassen möchte. Viele Analysten erwarten, dass der Token nach seinem Start auf den dezentralen Börsen schnell das Zehnfache seines Wertes erreichen könnte. Auch das native Staking ist schon jetzt im Vorverkauf möglich, mit über 900 Prozent APY für Investoren.

Hier Crypto All Stars Token im Vorverkauf erstehen.

Fazit

Aktuell sieht es sehr gut aus, dass sich die Memecoins im Herbst entsprechend den Erwartungen gut entwickeln könnten. Sollte die Bitcoin-Dominanz tatsächlich weiter abnehmen, würde dies zusätzliches Momentum für Memecoins bringen. Während etablierte Token ein höheres Maß an Sicherheit bieten, da diese tendenziell weniger schwanken, kann von Vorverkaufstoken entsprechend hohe Volatilität erwartet werden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.