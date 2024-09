Bitcoin-News: BlackRock deckt sich massiv mit Bitcoins ein!

Die Bitcoin-Spot-ETFs gehören mittlerweile zu den wichtigsten Instrumenten am Kryptomarkt. Nicht nur, dass sie durch ihre Zuflüsse und die physische Besicherung eine Menge Geld an den Kryptomarkt bringen, sie sind auch ein hervorragendes Stimmungsbarometer für institutionelle Anleger. So wie der Bitcoin Fear & Greed Index bemisst, wie sich Privatanleger fühlen, so zeigen die Zu- und Abflüsse der ETFs an, ob institutionelle Anleger an einen steigenden oder fallenden Markt glauben. Und derzeit scheint eher letzteres der Fall zu sein!

BlackRock besitzt mittlerweile 359.279 $BTC!

Der größte aller Bitcoin-Spot-ETFs gehört zur iShares -Familie von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt. Dieser nennt sich iShares Bitcoin Trust ($IBIT) und hat mittlerweile ein Volumen von über 22,8 Mrd. US-Dollar. Wie die meisten Bitcoin-ETFs ist er physisch besichert, was BlackRock zu einem ständigen und großen Käufer von Bitcoins macht. Erst gestern kaufte BlackRock wieder Bitcoins in Millionenhöhe.

BlackRock continues to buy up Bitcoin



They now hold over 359,279 BTC worth $22.8 billion. pic.twitter.com/QL1MSsqXpq - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 25, 2024

Die Statistik des Bitcoin Magazines zeigt, dass allein BlackRock jeden Monat mehrmals Bitcoins, und zwar für mehrere Millionen US-Dollar, kauft. Die anderen Emittenten müssen das natürlich gleich handhaben und da in den letzten 12 Handelstagen nur an 2 Tagen Abflüsse bei den Bitcoin-ETFs verzeichnet wurden, fließen daher derzeit hohe Summen auf den Kryptomarkt, die den derzeitigen Anstieg begünstigen. Allein gestern gingen 136 Mio. US-Dollar an institutionellen Geldern in die börsengehandelten Fonds ein.

BlackRock erlebte gestern den stärksten Tag an Zuflüssen seit einem Monat



Ein großer Teil der erzielten Zuflüsse fiel, wie so oft, auf den iShares Bitcoin Trust von BlackRock. Dieser erzielte gestern allein Einnahmen von 98,9 Mio. US-Dollar und erlebte damit den stärksten Tag seit über einem Monat.

NEW: Blackrock's Bitcoin ETF saw $99 million in inflows yesterday, the highest in a month.



We are back pic.twitter.com/9sTHoV3fEq - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 25, 2024

Eines scheint sicher zu sein, die Auswirkungen der Bitcoin-ETFs auf den Kurs des Bitcoins haben ihr Maximum noch lange nicht erreicht und vermutlich wird es noch Jahre bis dahin dauern. Auch die Ethereum-ETFs konnten gestern mit 62,5 Mio. US-Dollar ihre höchsten Zuflüsse bisher erzielen. Von den ETFs profitieren aber nicht nur die größten 2 Kryptowährungen, sondern auch viele kleinere Coins, die durch die positive Entwicklung des Bitcoins profitieren könnten. Ein gutes Beispiel dafür ist der schon jetzt erfolgreiche Coin Crypto All-Stars ($STARS).

Jetzt mehr über $STARS erfahren.

Crypto All-Stars könnte der nächste Hit am Kryptomarkt werden

Crypto All-Stars ist ein neues Projekt, das nie gekannte Neuerungen auf den Kryptomarkt bringt. Genauer gesagt auf den Meme Coin Markt. Das schafft der Coin nicht nur durch seine eigene Funktionsweise, sondern vor allem durch das revolutionäre MemeVault-Ökosystem.

Das ist der erste Staking-Vertrag, der es Anlegern ermöglicht, verschiedene Meme Coins, die auf unterschiedlichen Blockchains basieren, wie $PEPE, $WIF, $BONK und viele mehr in einem einzigen Pool zu staken. Dadurch dürfte die Nachfrage nach $STARS-Tokens enorm ansteigen, da Anleger höhere Prämien erhalten, wenn sie mehr $STARS-Token besitzen.

(Crypto All-Stars explodiert im Vorverkauf regelrecht - Quelle: cryptoallstars.io)

Die Nachfrage nach den Token ist schon im ICO so hoch, dass bereits nach wenigen Wochen mehr als 1,6 Mio. US-Dollar eingesammelt wurden. Die Aussicht auf den MemeVault scheint also schon jetzt viele Anleger zu begeistern. Analysten glauben, dass $STARS durchaus das Potenzial auf x10 bis x25 hat. Zudem wurde das ganze Projekt von Coinsult und SolidProof unabhängig geprüft und für seriös befunden. Anleger haben mit $STARS also tatsächlich die Chance, nach dem Handelsstart fantastische Renditen zu erzielen.

Klicke jetzt hier und investiere in Crypto All-Stars.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.