Medidata, eine Dassault Systèmes Marke und führender Anbieter von Lösungen für klinische Versuche für die Life Science-Branche, hat heute die Einführung von Patient Payments bekannt gegeben. Diese neue Lösung beschleunigt die Zahlung von Geldern und Entschädigungen an Patienten, die an klinischen Forschungsprojekten teilnehmen. So wird der Zahlungskreislauf automatisiert und löst das seit langem bestehende Problem, Teilnehmer für ihren Zeitaufwand, ihre Bemühungen und ihre Aufwendungen für die Studie zu kompensieren. Gleichzeitig werden die wachsenden Zweifel an der finanziellen Toxizität von klinischen Versuchen angegangen.

Über Medidata Patient Payments können Patienten ihre Entschädigungszahlungen einfach abwickeln. Anträge auf Erstattung von Aufwand für Reisen, Mahlzeiten, Unterkunft, entgangenen Lohn, Kinderbetreuung und Kilometergeld werden einfach über die Plattform eingereicht. Zu den Funktionen der Medidata Platform gehört auch die automatische Entschädigung bei Abschluss bestimmter Aktivitäten, wie Fertigstellung eines Tagebuchs oder einer Bewertung, was Flexibilität und Komfort mit sich bringt. Dank der integrierten Herangehensweise entsteht ein reibungsloser Ablauf, der sowohl Patienten als auch den Institutionen zugute kommt, die die Studie durchführen.

"Unsere Lösung Patient Payments zeigt unsere Leidenschaft für das Wohlergehen und die Erlebnisse der Patienten," sagte Meghan Harrington, Vice President, Clinical Trial Financial Management, Medidata. "Unsere Partnerschaft mit den Gremien, in denen Patienten und durchführende Institutionen vertreten sind, und die umfangreichen Daten, die in unseren Systemen vorhanden sind, versetzen uns in die Lage, das Finanzmanagement zum Vorteil der Patienten zu modernisieren."

Patient Payments, erstellt auf der bekannten Medidata Plattform, bietet nahtlosen Zugang via myMedidata für Patienten und iMedidata-Konten für Sponsoren und Institutionen. Es handelt sich nicht um eine Insellösung, sondern um den Teil einer umfassenden e-clinical Suite, wodurch eine stabile Integration und praxisnahe Statistiken während der gesamten Studie garantiert sind.

Über Medidata

Medidata sorgt mit digitalen Lösungen zur Unterstützung klinischer Studien für intelligentere Behandlungen und gesündere Menschen. Medidata feiert 25 Jahre bahnbrechende technologische Innovation mit mehr als 34.000 Studien und 10 Millionen Patienten und bietet branchenführende Expertise, analytische Erkenntnisse und den weltweit größten historischen Datensatz für klinische Studien auf Patientenebene. Mehr als 1 Million registrierte Nutzer bei rund 2.200 Kunden vertrauen auf die nahtlose, durchgängige Plattform von Medidata, um die Erfahrungen von Patienten zu verbessern, klinische Durchbrüche zu beschleunigen und Therapien schneller auf den Markt zu bringen. Medidata ist eine Marke von Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), hat ihren Hauptsitz in New York City und wurde von der Everest Group und IDC als führend anerkannt. Entdecken Sie mehr auf www.medidata.com und folgen Sie uns @Medidata.

Über Dassault Systèmes

Dassault Systèmes ist ein Katalysator für den menschlichen Fortschritt. Wir bieten Unternehmen und Einzelpersonen gemeinsame virtuelle Umgebungen, um nachhaltige Innovationen zu konzipieren. Indem unsere Kunden mit unserer Plattform und Anwendungen von 3DEXPERIENCE virtuelle Spiegelumgebungen der realen Welt schaffen, können sie die Prozesse der Erstellung, Produktion und des Lebenszyklusmanagements für ihr Angebot neu definieren und so einen bedeutenden Beitrag dazu leisten, die Welt nachhaltiger zu gestalten. Das Schöne an der Experience Economy ist, dass sie eine menschenorientierte Ökonomie zum Nutzen aller ist der Verbraucher, Patienten und Bürger. Dassault Systèmes bietet praktischen Nutzen für mehr als 350.000 Kunden aller Größen, in allen Branchen und mehr als 150 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.3ds.com

