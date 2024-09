Sam Altmans Worldcoin steigt heute um über 23 Prozent!

Sam Altman ist eigentlich als Mitgründer von OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT, bekannt. Doch der Visionär hat mittlerweile auch auf dem Kryptomarkt seine Finger im Spiel. Denn im Juli 2023 brachte er Worldcoin ($WLD) auf den Markt, mit einem unglaublichen Ziel.

Er wollte sicherstellen, dass jeder Mensch überall auf der Welt Zugang zum Kryptomarkt erhält. Dafür können Anleger ihre Iris über ein sogenanntes Orb-Gerät scannen lassen, aber nur einmal im Leben, und erhalten dafür Worldcoin-Tokens. Und nach den letzten eher schwierigen Monaten auf dem Kryptomarkt scheint $WLD in der aktuellen Erholung zu den Stars zu gehören.

(Worldcoin ist in den letzten 24 Stunden um über 23 Prozent angestiegen! - Quelle: coinmarketcap.com)

Worldcoin zeigt nach seiner Bodenbildung eine starke Bewegung

Nachdem am gesamten Kryptomarkt wieder etwas Ruhe eingekehrt ist, scheinen Anleger erneut in Kauflaune zu sein. Zahlreiche Coins, vor allem kleinere, steigen heute stark an. Der Meme Coin $POPCAT konnte sogar kurzzeitig eine Marktkapitalisierung von 1 Mrd. US-Dollar erreichen. Ebenso wie Worldcoin heute. Dieser stand zwar schon einmal deutlich höher, aber der erneute Anstieg ist dennoch bemerkenswert und könnte die Bahn für weitere Gewinne frei machen.

(Seit seiner Bodenbildung am 6. September konnte Worldcoin um über 63 Prozent ansteigen - Quelle: Tradingview.com)

Der Anstieg wirkt wie eine fantastische Erholung und auch der Sinn und Zweck des Projekts klingen wunderbar. Allerdings sollten Anleger nicht vergessen, dass $WLD immer noch über 80 Prozent unter seinem Allzeithoch von 11,82 US-Dollar notiert! Investments sollten also eher mit kleineren Summen und vorsichtig getätigt werden. Zudem gibt es wahrscheinlich trotz der starken Kursanstiege der letzten Wochen bessere Coins auf dem Markt. Oder welche, die erst auf den Markt kommen. Ein Beispiel dafür ist Crypto All-Stars($STARS), ein Coin, der ebenfalls auf einer brillanten Idee und einer fortschrittlichen Technik basiert.

Steigt Crypto All-Stars bald noch stärker als Worldcoin an?

Crypto All-Stars ist der neueste Stern am Meme-Coin-Himmel und ist gerade vor wenigen Wochen frisch ins ICO gestartet. Dennoch konnte das Projekt bereits einige durchschlagende Erfolge erzielen. So stieg der Coin schon in dieser kurzen Zeit auf über 1,6 Mio. US-Dollar an und bildete eine Community von fast 20.000 Anlegern. Wobei damit mit einiger Sicherheit noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. $STARS ist nicht nur im ICO, wodurch die Token jetzt günstig gekauft werden können, sondern am breiten Kryptomarkt noch ziemlich unbekannt, was dem Coin ein unglaubliches Wachstumspotenzial gibt.

(Crypto All-Stars hat einen Staking-Pool, der mit 921 Prozent unglaubliche Renditen auszahlt - Quelle: cryptoallstars.io)

Die größten Vorteile bietet Crypto All-Stars in Bezug auf das Staking. Und zwar sowohl in seinem eigenen Staking-Pool als auch darüber hinaus. Denn schon der Pool von $STARS zahlt Anlegern derzeit unglaubliche Renditen von über 921 Prozent pro Jahr aus. Diese hohe Rendite könnte mit mehr Token im Pool zwar noch ein wenig sinken, wird aber wahrscheinlich noch für lange Zeit überdurchschnittlich hoch bleiben. Noch beeindruckender ist aber das sogenannte MemeVault-Ökosystem.

Das ist ein einzigartiger Staking Contract, der dafür sorgt, dass künftig alle großen Meme Coins wie etwa $PEPE, $BONK, $DOGE und viele weitere in einem einzigen Pool gestakt werden können! Besonders hohe Prämien können sich Anleger dadurch sichern, dass sie viele $STARS-Tokens besitzen. $STARS wirkt im MemeVault-Ökosystem als Multiplikator. Das dürfte die Nachfrage direkt nach dem Start des MemeVaults stark anheizen. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Crypto All-Stars für Anleger derzeit eine vielversprechende Möglichkeit für hohe Renditen ist.

