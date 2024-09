NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Während die Leitindizes an der Wall Street nachgaben, zeigten sich die Technologiewerte an der Nasdaq mehrheitlich im Plus. Aktuell fehle den Märkten mangels stützender Nachrichten eine klare Richtung, schrieb Joachim Klement vom Beratungsunternehmen Panmure Liberum.

Der Dow Jones Industrial verbuchte zwar zunächst ein weiteres Rekordhoch, drehte aber bald ins Minus und schloss 0,70 Prozent tiefer bei 41.914,75 Punkten. Der marktbreite S&P 500 erklomm zunächst ebenfalls eine neue Bestmarke, endete aber 0,19 Prozent im Minus bei 5.722,26 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg hingegen um 0,14 Prozent auf 19.972,61 Punkte./edh/men

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711