Aus Anlass ihres 10-jährigen Jubiläums hat die World Free Zones Organization (World FZO) ihre neue Corporate Identity vorgestellt. Der Start erfolgte während des 10. Weltkongresses der World Free Zones Organization (World FZO) in Dubai unter dem Motto "Zones and the Shifting Global Economic Structures Unlocking New Investment Avenues" ("Freizonen im Wandel der globalen Wirtschaftsstrukturen Erschließung neuer Investitionsmöglichkeiten").

Dr. Mohammad Al Zarooni Chairman of World FZO

Zeitgleich mit der Einführung ihrer neuen Corporate Identity präsentierte die World FZO ihre neue Vision, ihren neuen Auftrag und ihr neues Ziel. Im Mittelpunkt der neuen Vision steht die Förderung des globalen wirtschaftlichen Fortschritts, der Nachhaltigkeit und des inklusiven Wachstums durch gestärkte Freizonen, die den Maßstab für die wirtschaftliche Entwicklung setzen. Im Rahmen ihres neuen Auftrags will die World FZO Freizonen rund um den Globus durch Wissensaustausch, Vernetzung, Interessenvertretung und Beratungsleistungen unterstützen, um ihre positiven Auswirkungen und Beiträge zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der jeweiligen Länder zu maximieren.

Die World FZO erneuerte ihr Bekenntnis zu ihren Grundwerten und stärkte zugleich ihren Ansatz durch die Einführung der neuesten Praktiken, um mit dem hohen Tempo der globalen Veränderungen Schritt zu halten. Diese zukunftsorientierte Ausrichtung befähigt die Organisation dazu, die allgemeine öffentliche Wahrnehmung zu prägen und ihre unverwechselbaren und innovativen Methoden hervorzuheben.

Mit ihrer neuen Identität untermauert die World FZO außerdem ihre Anstrengungen, um zweckgerichtete und transparente Initiativen zu starten, die ihre Rolle als Katalysator für positive Veränderungen auf der Weltbühne stärken.

Die neue Corporate Identity der Organisation verkörpert ihre drei strategischen Säulen: Impact, Influence und Trust. Ihr Fokus auf die Wirkung ("Impact") wird nachhaltiges Wachstum und Effektivität beschleunigen und dazu beitragen, dass die Freizonen auch künftig an der Spitze der sozioökonomischen Entwicklung und Innovation stehen. Durch Einfluss ("Influence") strebt die Organisation an, die Zukunft des globalen Handels und der Investitionen zu gestalten, indem sie sich für eine Politik einsetzt, die Wachstum und Chancen für Unternehmen und Menschen fördert. Zudem wird die Organisation ihre Rolle als verlässlicher Verbündeter durch den Aufbau von Vertrauen ("Trust") stärken, um in einem zunehmend komplexen und evolvierenden globalen Umfeld als effektive Interessenvertretung agieren zu können.

Zu den wichtigsten Zielen der Organisation auf ihrer neuen Etappe zählen die Erkundung neuer Investitionshorizonte und die Stärkung des gesellschaftlichen Beitrags im Rahmen von Netto-Null-Initiativen.

Die World FZO wird sich weiterhin auf die Förderung von Handelsbeziehungen und Partnerschaften zwischen den Wirtschaftszonen ihrer Mitgliedsländer konzentrieren und parallel dazu ihre Aktivitäten auf aufstrebende Wirtschaftssektoren erweitern. Diese Sektoren werden den Herausforderungen unserer Zeit wie künstliche Intelligenz, digitaler Handel, die vierte industrielle Revolution und hochmoderne Technologien gerecht.

