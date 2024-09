Ein führendes Telekommunikationsunternehmen plant die Entwicklung neuer Chipsätze, die Geschwindigkeiten von bis zu 25 Gbps über bestehende Netzwerke ermöglichen sollen. Diese Innovation zielt darauf ab, die Leistung und Zuverlässigkeit des Internets zu verbessern und gleichzeitig Skaleneffekte zu schaffen. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen am Netzwerkrand sollen die Netzwerkleistung maximiert und neue Dienste eingeführt werden. Diese Technologie wird es Betreibern ermöglichen, ihre betriebliche Effizienz zu steigern und die Netzwerksicherheit zu verbessern.

Expansion an der Ostküste

Parallel dazu erweitert das Unternehmen sein modernes Netzwerk an der Ostküste eines Bundesstaates. Mehr als 9.000 Haushalte und Unternehmen in verschiedenen Gemeinden sollen bis Ende 2026 an das Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen werden. Diese Expansion ist Teil einer größeren Investition in die technologische Infrastruktur der Region und soll Privat- und Geschäftskunden Zugang zu schnellem und zuverlässigem Internet ermöglichen.

